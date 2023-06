MAURO CORUZZI: COME STA DOPO L’ICTUS?/ “Miglioro, ma devo ancora recuperare”

Ospitato durante Domenica In, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha parlato del suo recupero dopo il pesante ictus che l’ha colpito. “Adesso sto bene”, racconta, “nel senso che sono autosufficiente e riesco a muovermi, anche se con molta moderazione. I passi sono uno dopo l’altro, anche se lenti. Non ho ancora completa funzionalità della parte sinistra del corpo, ma sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio, dopo che per un mese non ho parlato. Mi sto esercitando tutti i giorni, ancora incespico, specialmente nelle situazioni un po’ emotive. Voglio ringraziare il Niguarda di Milano, un’eccellenza dal punto di vista neurologico, e voglio dire a quelli come me, che subiscono un ictus, di non vergognarsi di apparire diversi e di fare tutto quello che gli viene proposto”. Tornando alla sua esperienza, Mauro Coruzzi ha raccontato che “nei mesi non mi è mai mancata la lucidità mentale. Dopo l’ictus in 40 minuti ero al Niguarda, ed è stata veramente una fortuna perché le prime 3 ore sono fondamentali. Ora vorrei recuperare il coraggio e la faccia tosta che ho sempre avuto, non farmi spaventare dagli obiettivi. Prima mi stavo preparando per il debutto a teatro, e vorrei ricominciare al più presto le prove”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Chi è Mauro Coruzzi e cosa gli è successo?

Mauro Coruzzi (in arte Platinette), ha ripreso da poco il suo lavoro in televisione a “Italia si”, dopo la malattia che lo ha colpito mesi fa e a breve sarà ospite dell’ultima puntata di Domenica in per parlare della sua battaglia contro la malattia e del sul ritorno sotto i riflettori.

Mauro Coruzzi, classe 1955, è un conduttore radiofonico e un noto personaggio televisivo che ha avuto molto successo nel mondo dello spettacolo soprattutto dopo essere stato lanciato da Maurizio Costanzo nei panni di “Platinette”. Mauro è anche un cantante, attore e doppiatore e ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo. Un personaggio noto a tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo da anni, a tutti i suoi fan e anche a quelli di Maria de Filippi, donna con cui Mauro Coruzzi ha sempre avuto un bellissimo rapporto lavorativo e di amicizia. Il 14 marzo 2023 il manager di Mauro ha fatto sapere a tutti che il noto personaggio televisivo era stato vittima di una grave malattia: un ictus ischemico e tutto il mondo dello spettacolo si è allarmato moltissimo.

Che malattia ha colpito Mauro Coruzzi e come sta adesso?

Pochi mesi fa la vita di Mauro Coruzzi è stata segnata da una grave malattia: un ictus ischemico, come riporta Ansa, il manager di Mauro aveva dichiarato: “Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Da anni Mauro lavora nel cast del programma televisivo di Rai1 “Italiasì” e il conduttore Marco Liorni, subito dopo la notizia gli ha mandato un messaggio di incoraggiamento dicendo: “Mauro si è sentito male l’altra sera, gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italiasì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro”. Dopo aver passato tre mesi in ospedale, grazie ad una grande terapia, Mauro si è ripreso e pian piano sta tornando alla sua quotidianità e l’8 giugno ha postato su Instagram il primo video viaggio dicendo: “Per la prima volta dopo tre mesi viaggio. Non sono io a guidare perché non ho ancora l’idoneità per farlo ma ritrovare le consuetudini di prima dell’avvenimento è una bella prova di emozioni, piano piano si riprende”.

