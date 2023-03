Mauro Coruzzi, Platinette torna sui social e rassicura i fan/ La foto su Instagram

Mauro Coruzzi e la prima foto social dopo l’ictus: fan al settimo cielo

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico martedì 14 marzo; le sue condizioni risultano stabili. Fortunatamente il suo agente ha fatto sapere che l’intervento dei medici è stato tempestivo e questo ha ridotto al minimo i rischi: “Fortunatamente è stato soccorso in maniera tempestiva e questo ha dato modo di poter agire subito dal punto di vista terapeutico” ha scritto l’uomo in una nota.

Nelle ultime ore, Mauro Coruzzi è tornato sui social per rassicurare i fan preoccupati per le sue condizioni. Platinette si è mostrata nel lettino dell’ospedale insieme a un amico, mentre entrambi mandano un bacio virtuale ai follower. Il conduttore, dunque, sembra si stia riprendendo piuttosto bene anche se necessita di una lunga riabilitazione e tanto riposo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

Mauro Coruzzi, come sta dopo l’ictus: “non era il mio momento”

Mauro Coruzzi è stato ricoverato in ospedale a causa di un ictus ischemico, il mondo televisivo è rimasto con il fiato sospeso. L’inviata Caterina Varvello, che si è collegata dall’ospedale Niguarda dove il conduttore è ricoverato, ha svelato le condizioni fisiche di Platinette.

“Ho chiacchierato con lui. Devo dire che l’ho trovato super forma per quello che che ha avuto. È ironico, divertente, con la battuta pronta, come siamo abituati a sentirlo, a conoscerlo. E non solo, l’ho anche visto molto emozionato del fatto di tutto quest’effetto che ha ricevuto, quindi ha fatto anche una battuta dicendo “Sono ancora vivo“. L’inviata aggiunge: “Mi ha fatto la battuta dicendomi “evidentemente non era il mio momento”.

