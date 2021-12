Mauro da Mantova ha il Covid ed è grave/ No vax ospite de La Zanzara è intubato

Mauro da Mantova ha il Covid, è ricoverato in ospedale e si trova in condizioni di salute molto gravi. La conferma è giunta da parte di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de “La Zanzara”, trasmissione di cui Maurizio Buratti (questo il vero nome del carrozziere di Curtatone) era stato spesso ospite sulle frequenze di Radio 24. Addirittura, stando a quanto scrive il “Corriere della Sera”, la saturazione dell’uomo sarebbe scesa in certi momenti sotto il tetto del 60%. Intubato presso il nosocomio di Borgo Trento, Buratti non risponde alle cure-

Cruciani ha spiegato di avere sentito Mauro da Mantova nei giorni scorsi, precisando che “si capiva dalla voce che stava malissimo. Purtroppo le notizie che arrivano da Verona non sono positive. È intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure. I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia”.

MAURO DA MANTOVA HA IL COVID ED È GRAVE: LA FEBBRE A 38, IL SUPERMERCATO E…

Mauro da Mantova era intervenuto la scorsa settimana a Radio 24, dichiarando di “aver fatto l’untore” in un ipermercato, girando tra le corsie nonostante la febbre a 38. Poi, però, nel fine settimana il suo stato di salute è peggiorato e il respiro si è fatto sempre più faticoso, tanto che in un messaggio registrato e trasmesso da “La Zanzara” ha asserito: “Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale, pare sia Covid“.

Buratti, ha evidenziato quindi “Il Corriere della Sera”, “è stato convinto proprio dalla community formata da alcuni ascoltatori, con cui si era confidato privatamente in alcuni gruppi WhatsApp e Telegram, a recarsi in ospedale, dove, date le condizioni, è stato immediatamente ricoverato”. Ma perché ha deciso di rivolgersi ai sanitari del nosocomio veronese e non a quelli di Mantova? La risposta l’ha fornita lui stesso: “Di Mantova non mi fido, lì ci sono i comunisti”.

