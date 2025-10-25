Mauro Di Francesco è morto: il 74enne attore è deceduto nella notte in ospedale: era malato da tempo, 20 anni fa aveva subito il trapianto di fefato

Grave lutto nel mondo del cinema, e in particolare in quello italiano: è morto Mauro Di Francesco. Probabilmente il nome non vi “dirà” molto, ma siamo certi che quando vedrete la sua foto capirete sicuramente di chi stiamo parlando. È stato infatti il protagonista di numerose commedie e film comici degli anni ’80 e ’90, divenendo di fatto uno degli attori più amati di quel mitico periodo che, con il passare degli anni, è stato ribattezzato cult. Mauro Di Francesco aveva 74 anni: avrebbe avuto ancora diversi anni da vivere davanti a sé, se non fosse che una malattia se l’è portato via. Da anni, infatti, l’attore lottava contro un male che alla fine ha vinto la sua battaglia e, durante la notte fra venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, se l’è portato via.

Che la situazione si stesse aggravando lo si era purtroppo capito da tempo, e i suoi familiari erano in apprensione nell’ultimo periodo, tenendo conto che Mauro Di Francesco era stato ricoverato per un mese per via di alcune complicazioni di salute. Purtroppo la salute cagionevole ha sempre accompagnato l’attore, affiancandolo alla sua comicità. Vent’anni fa, infatti, aveva avuto un grave problema al fegato; di conseguenza, l’artista era stato costretto a subire un trapianto. Una condizione di salute che, a lungo andare, si è protratta nel tempo ed è peggiorata, arrivando fino al triste epilogo di queste ore.

MAURO DI FRANCESCO E’ MORTO: LA SUA BIO

Ma chi era Mauro Di Francesco? Nato nel 1951 in quel di Milano, meneghino doc, è nato di fatto con la vena artistica, tenendo conto che suo padre faceva il direttore di palcoscenico in un teatro. A soli 15 anni riuscì a entrare in una delle compagnie teatrali più importanti dell’epoca, quella di Giorgio Strehler, e da lì fu di fatto un’ascesa continua.

Soltanto due anni dopo, quando era ancora minorenne, apparve infatti sulla Rai, sul piccolo schermo, recitando in quello che all’epoca veniva chiamato sceneggiato, leggasi La freccia nera, una fiction a puntate in cui recitava nei panni di Robby. Arrivarono gli anni ’70, e quindi gli anni dei grandi cabaret di Milano, dei circoli artistici dove si formarono alcuni dei grandi attori comici ancora oggi in carriera.



MAURO DI FRANCESCO E’ MORTO: IL MAGICO PERIODO ’70 E ’80

Fu infatti una presenza fissa del grande gruppo inventato dal compianto Enzo Jannacci, leggasi Massimo Boldi, ma anche Giorgio Faletti (anch’egli già morto), quindi Diego Abatantuono e molti altri.

Da quel periodo la sua carriera è letteralmente esplosa, visto che negli anni ’80 ha preso parte ad alcune pellicole rimaste nell’immaginario collettivo come Sapore di mare 2, ma anche Vacanze di Natale, Abbronzatissimi e molte altre ancora. Tanti momenti magici, ma anche un lato oscuro nella vita di Mauro Di Francesco: quello fatto di problemi causati dall’alcol, che lo hanno portato appunto al trapianto. Dopo l’intervento ha così cambiato vita, dedicandosi in particolare alla scrittura e alla pittura, due sue grandi passioni, fino alla morte di oggi.