Mauro e Marina sono i genitori di Jessica Morlacchi: a legarli un rapporto fortissimo

Quello di Jessica Morlacchi con i genitori Mauro e Marina è un rapporto molto forte. La finalista del Grande Fratello ha spesso fatto riferimento al legame con la sua famiglia, che le è sempre stata accanto, nei momenti belli come in quelli più difficili. Mamma Marina è la migliore amica e confidente di Jessica, così come papà Mauro è da sempre il suo primo sostenitore, nella musica come nella vita. È proprio lui, d’altronde, ad aver creduto per primo nella sua voce, investendo sul futuro dell’allora piccola Jessica.

“Jessica, da piccola, è stata una ragazzina abbastanza vivace. – ha raccontato mamma Marina a Verissimo – Verso i 7-8 anni, vedendo il papà che suonava e la sorella che cantava, ha iniziato a tirare giù l’attrezzo che si usa negli armadi, se lo metteva davanti a mo’ di microfono e cantava. Canta oggi, canta domani, lui si accorge che questa bambina ha una voce, così decide di crearle un gruppo”.

Mamma Marina: “Jessica ha vissuto per anni un periodo buio, noi abbiamo sofferto con lei”

Inizia così la carriera di Jessica Morlacchi con i Gazosa, band che, nel culmine del successo, lei lascia. “Ha cominciato a stancarsi ed è capitato qualcosa che noi non capivamo”, hanno ricordato i genitori di Jessica Morlacchi nel corso di un videomessaggio in cui hanno ricordato l’infanzia della figlia. È stato, quello, un periodo molto difficile, durato anni: “Soffrivamo con lei, perché quando la vedi chiusa in camera che non vuole uscire…”, ha ricordato mamma Marina, spiegando come poi un “angelo”, ovvero uno psichiatra, sia poi riuscito a far star meglio Jessica. “Lei ha ricominciato a vivere, e con lei abbiamo ricominciato a vivere noi”, ha spiegato la mamma, parlando di vera e propria rinascita per la cantante.