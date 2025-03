E’ il giorno più importante dei centinaia ormai trascorsi: scatta l’ora della finale del Grande Fratello e tra gli osservati speciali spicca ovviamente Jessica Morlacchi. Il suo percorso è stato netto – salvo la parentesi dell’eliminazione prima del ripescaggio – varcando la soglia della porta rossa per prima e arrivando, per l’appunto, all’atto finale. Un motivo di orgoglio per lei che dopo tante esperienze di vita anche tortuose è tornata a dominare la scena nel mondo dello spettacolo; ma la feclità investe certamente anche i suoi genitori, Mauro e Marina, che già qualche settimana fa a Verissimo avevano palesato la gioia di rivedere la figlia nuovamente sotto la luce dei riflettori.

“Non è stato facile vederla chiusa in casa, non voleva più uscire”, raccontava così Marina – mamma di Jessica Morlacchi – il periodo buio della cantante che dopo tanta sofferenza è tornata a primeggiare nel mondo della tv destando appunto la gioia e l’orgoglio dei suoi genitori. “E’ una ragazza eccezionale”, sottolineava con le lacrime agli occhi Mauro, il papà della finalista del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi e il legame con i genitori: “Sono tutto per me, li amo…”

E’ stata proprio Jessica Morlacchi, nel corso dell’esperienza al Grande Fratello, a rendere noto agli appassionati quanto sia viscerale il suo rapporto con i genitori, Mauro e Marina. Dalla passione per la musica sbocciata grazie al papà, alla simpatica confessione sulle notti nel letto della mamma cacciando appunto l’altro genitore. Un legame che è stato fondamentale nei momenti bui è che rappresenta il baricentro della rivalsa attuale della cantante che, prossima alla finale del Grande Fratello, spera certamente di riuscire a portare a casa la vittoria. “Li amo tantissimo” – raccontava Jessica Morlacchi a proposito dei suoi genitori – “Ogni tanto litighiamo, per il fumo o per il modo in cui mi esprimo, ma sono tutto per me…”.