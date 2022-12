Mauro e Tiziana, genitori di Fabio Basile/ “Sempre supportato con enormi sacrifici”

Mauro e Tiziana, chi sono i genitori di Fabio Basile

Fabio Basile, campione nel judo all’Olimpiade di Rio 2016, è figlio di Mauro e Tiziana. Il judoka è nata a Rivoli nel 1994, ma la sua famiglia ha origine tarantine. Negli anni Sessanta, i suoi nonni materni lasciano la Puglia e vanno a vivere a Torino, dove nasce la mamma Tiziana Piccinno, che un giorno incontrerà e sposerà Mauro Basile. Lui perito elettronico, lei commessa all’Auchan. L’ex concorrente di Ballando con le stelle e Grande Fratello Vip non ha mai nascosto la sua gratitudine per i genitori: “Mi hanno sempre accompagnato agli allenamenti e supportato, con enormi sacrifici”, ha raccontato a Repubblica. Dopo la vittoria alle Olimpiadi, Fabio ha potuto sdebitarsi con i suoi genitori: “Eravamo una famiglia umile, non mi vergogno a dire che mancavano i soldi a casa. A 15 anni ho promesso loro che sarei diventato il più forte del mondo e avrei sistemato tutto. Ho finito di pagare il mutuo della casa. A papà, che ha bruciato due auto per me, settanta chilometri al giorno da Rosta, vicino a Rivoli, a Settimo Torinese, ho comprato una Golf ultimo modello”.

Fabio Basile: il rapporto speciale con i genitori Mauro e Tiziana

Fabio Basile è molto legato ai suoi genitori come dimostrano i post, carichi d’affetto, dedicati a mamma e papà. In occasione del compleanno di mamma Tiziana, il judoka ha scritto: “Se ho fatto qualcosa nella vita degna di attenzione, sono certo di aver ereditato la predisposizione da mia mamma… Descriverti vorrebbe dire descrivere un uragano in tutta la sua potenza, Sei un miracolo che cammina. Tanti auguri”. Mamma Tiziana e il figlio Fabio hanno “un rapporto meraviglioso, per me è la mia vita, noi siamo la sua vita. È un ragazzo tutto casa, per lui i valori della famiglia sono importanti”, ha detto la signora Basile a LaPresse dopo la vittoria del figlio a Rio. Il padre Mauro, parlando del figlio, aveva aggiunto: “Lui è un bonaccione, ma molto riservato. Ogni tanto ha qualche schizzo di pazzia, ma è sempre stato molto determinato, ha passato tantissime ore ad allenarsi e si merita tutto. È diventato sempre più forte senza mai cercare vie traverse, solo con applicazione e talento”.

