Mauro Faettini e Lisa Palugan annunciano il matrimonio a Uomini e Donne/ Gemma piange

Mauro Faettini e Lisa Palugan tornano a Uomini e Donne per annunciare il matrimonio. Dopo quattro anni d’amore, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, sempre più innamorati e felici, tornano nello studio dove tutto è cominciato per consegnare le partecipazioni di nozze a Gemma Galgani e Ida Platano e la prima bomboniera a Maria De Filippi. “Dovevamo sposarci l’anno scorso. Poi a causa della pandemia abbiamo rimandato e abbiamo cambiato anche location. ci sposeremo il 4 luglio sperando di poter festeggiare anche se dovendo fare tutto all’aperto siamo fiduciosi”, spiega Lisa che non nasconde la sua felicità. “Ho già scelto l’abito, ma lui non l’hai visto. Tra i due quello più Narciso è lui e voleva fare anche il cambio d’abito che, normalmente, tocca alla sposa”, ha aggiunto Lisa. “Spero per lei che vada tutto bene perchè si è impegnata tanto per organizzare tutto”, aggiunge Mauro.

Gemma Galgani piange per Mauro e Lisa

L’annuncio del matrimonio di Mauro e Lisa scatena l’emozione in studio. In particolare, Gemma Galgani non nasconde l’emozione, ma anche l’amarezza per non essere riuscita a provare e a vivere la stessa cosa. “Prima o poi arriverà anche per te l’amore. Sono sicura che nessuno sia destinato a restare da solo”, la rincuora Lisa. “Ma quando? Sta qua da undici anni”, ribatte Tina Cipollari. Dopo Gemma Galgani, anche Ida Platano scoppia a piangere ripensando al suo desiderio di vivere l’amore, ma anche al duro confronto avuto con Riccardo Guarnieri. “Magari il matrimonio porterà fortuna”, commenta Lisa prima di accomodarsi insieme a Mauro accanto a Gianni Sperti.

