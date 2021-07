Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati/ Tanti volti di Uomini e Donne presenti

Fiori d’arancio per Mauro Faettini e Lisa Palugan, coppia nata nello studio di Uomini e Donne dove era tornata lo scorso maggio raccontando la loro storia d’amore e annunciando il matrimonio a cui avevano invitato anche Ida Platano e Gemma Galgani. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo aver rinviato il matrimonio a causa della pandemia, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. A condividere molti momenti del matrimonio di Mauro e Lisa è stata Ida Platano, presente sia alla cerimonia che al ricevimento. E’ stato un giorno magico per la coppia nata nel programma di Maria De Filippi che, intorno, per il fatidico sì, ha voluto le persone più importanti che hanno visto nascere l’amore. Al matrimonio doveva essere presente anche Gemma Galgani, ma dal profilo social della dama di Torino non spunta nessuna foto del matrimonio di Lisa e Mauro.

Massimiliano Mollicone "Abbandonato da mio padre"/ Ex di Uomini e Donne "Ansia e..."

Mauro Faettini e Lisa Palugan: Gemma Galgani assente al matrimonio?

Gemma Galgani ha partecipato al matrimonio di Mauro Faettini e Lisa Palugan? La dama di Torino non ha pubblicato nulla che faccia pensare alla sua presenza al matrimonio e il silenzio di Gemma sul giorno magico della coppia di Uomini e Donne ha insospettito i fans che, però, sui social, hanno festeggiato l’amore di Mauro e Lisa nato quattro anni fa con un colpo di fulmine. “Sono sempre stato convinto che se due persone di amano e stanno bene insieme il matrimonio è un passo superfluo […] Nonostante questo, però, ho sentito che con Lisa sarebbe stato ‘per sempre’ anche non sposandoci e quindi ho deciso di sposarla per accontentarla e accontentare anche me stesso perché è una decisione che mi ha reso felicissimo“, aveva raccontato Mauro al magazine ufficiale di Uomini e Donne nel 2019.

LEGGI ANCHE:

Sossio Aruta: "Dopo il licenziamento, il Covid"/ "Ricominciare da zero a 50 anni è.."Roberta Di Padua torna a Uomini e Donne?/ "Non so se sono pronta, Riccardo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA