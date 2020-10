Mauro Floriani, che fine ha fatto marito di Alessandra Mussolini?/ Lei bacia Fonts..

Ma che fine ha fatto Mauro Floriani marito di Alessandra Mussolini? In molti si fanno questa domanda soprattutto adesso che lei è una star di Ballando con le stelle 2020 e continua a parlare di alcuni passaggi della sua vita privata ma badando bene di lasciare il marito fuori da questi discorsi. Se nei giorni scorsi ha parlato del suo essere forte e ostentare una corazza che in realtà nasconde qualcosa di fragile e debole (tanto di arrivare alle lacrime), Alessandra Mussolini ha avuto modo di dire la sua su una famiglia fatta di donne e per le donne ma senza mai nominare il marito che, tra alti e bassi, sembra ormai essere sparito nel nulla. A mettere in dubbio la sua situazione sentimentale ci ha pensato anche la sua vicinanza al suo maestro Maykel Fonts con il quale ha già scambiato più di un bacio. Il suo quindi è solo spettacolo? E il marito che fine ha fatto?

CHE FINE HA FATTO MAURO FLORIANI?

Mauro Floriani è un po’ sparito dopo lo scandalo Baby squillo, lo stesso che ha messo a rischio anche il suo matrimonio con Mauro Floriani. La stessa Alessandra Mussolini in un’intervista rilasciata a Le Belve, in onda sul Nove, aveva confermato: “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”. E’ questo che la rende più diffidente e dura con la vita?



© RIPRODUZIONE RISERVATA