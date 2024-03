Mauro Floriani, chi è il marito di Alessandra Mussolini/ “Persona fondamentale per me, ma non perdono”

Mauro Floriani chi è il marito di Alessandra Mussolini

Mauro Floriani è noto alla cronaca rosa per essere il marito dell’ex politica Alessandra Mussolini. Lontano dai social e dal mondo dello spettacolo, ha frequentato la business school di Losanna per poi proseguire i suoi studi a Roma alla facoltà di Scienze Economiche.

Alessandra Mussolini: "Nella mia vita a pesare è stato il cognome di mamma"/ "Mia nonna era gelosa..."

Mauro conobbe Alessandra grazie a degli amici in comune; da allora è stato subito amore. I due si sono sposati nel 1989 e dalla loro unione sono nati i tre figli: Caterina (nata nel 1995), Clarissa (nata nel 1997) e Romano (nato nel 2003). La coppia non si è mai separata nonostante abbiano attraversato diversi momenti di crisi. Infatti, l’imprenditore era rimasto coinvolto dal caso delle baby squillo ai Parioli per via di una intercettazione telefonica: “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini” commentava l’ex showgirl.

Alessandra Mussolini, "Non perdono mio marito per le baby squillo"/ Una donna senza filtri

Alessandra Mussolino e il mancato perdono al marito Mauro Floriani

La vicenda giudiziaria che ha colpito Mauro Floriani tramite un’intercettazione, è stata alla base della forte crisi vissuta con la moglie. Alessandra Mussolini ha deciso di restare al fianco del marito, ma in un’intervista rilasciata a Belve ha ammesso di non aver mai perdonato il marito per quella faccenda.

“Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si va avanti, ma non si perdona. Perché sono rimasta con lui? Vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?” ha dichiarato l’ex politica.

Alessandra Mussolini, "Non perdono mio marito per le baby squillo"/ Una donna senza filtri

© RIPRODUZIONE RISERVATA