Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ “Geloso del feeling con Maykel Fonts”

Se Alessandra Mussolini continua la sua avventura a Ballando con le stelle 2020, senza tralasciare apprezzamenti ‘focosi’ al suo compagno d’avventura Maykel Fonts, alcuni telespettatori si sono chiesti cosa ne pensi il marito dell’ex parlamentare, Mauro Floriani, di questo feeling speciale nato sul palco. L’uomo, in queste settimane, non ha mai fatto sentire la sua voce ma, secondo ultime indiscrezioni, pare non sia molto felice di quanto visto sul palco. A lanciare il gossip è il settimanale Nuovo che, come riporta Ilfattoquotidiano.it, avrebbe scritto: “Il marito di Alessandra Mussolini sarebbe geloso della sintonia tra la moglie e il suo maestro ballo Maykel Fonts“.

Mauro Floriani geloso di Mykael Fonts? Il ballerino dice di Alessandra Mussolini…

Mauro Floriani sarebbe dunque molto geloso del rapporto che si è creato a Ballando con le stelle tra la moglie Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. D’altronde quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Today, ha recentemente ammesso: “Mi ero fatto un’idea sbagliata su Alessandra, […] una donna molto rigida con una professione ben lontana dal ballo, non avrei mai pensato avesse questa vena artistica. Non la potevo immaginare così, come la vedo adesso in sala. Addirittura mi propone lei dei passi, mi dà delle idee. Ha una voglia incredibile di applicarsi, è entusiasta sempre di provare, non è mai stanca, non si annoia in sala. È super coraggiosa. Mi ha sorpreso davvero e sono contentissimo perché mi sto divertendo tanto con lei”.



