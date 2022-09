Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Lei: “Si va avanti ma non dimentico”

Mauro Floriani e Alessandra Mussolini, ancora insieme dopo crisi e scandali

Mauro Floriani è il marito dell’ex politica Alessandra Mussolini. I due sono legati da anni e nel corso della loro relazione hanno costruito una famiglia numerosa, con i tre figli Clarissa, Caterina e Romano. La coppia ha retto anche agli scandali che hanno coinvolto Floriani, quando è stato risucchiato nella vicenda delle baby squillo dei Parioli per via di una intercettazione telefonica in cui dava appuntamento ad una delle due minorenni. Uno scandalo da cui il marito di Alessandra Mussolini è uscito “pulito” pagando una multa di circa 1800 euro. Quella brutta storia, fortunatamente, si è ridimensionata, anche se inevitabilmente ha lasciato qualche strascico tra Mauro e Alessandro.

Alessandra Mussolini sul marito Mauro Floriani: “Gelosia va bene, non fa male”

Come dicevamo la coppia ha deciso di restare insieme, nonostante il boom mediatico che aveva coinvolto il marito di Alessandra. A proposito del rapporto con lui, la Mussolini si era confidata con il maestro Maykel Fonts durante la trasmissione Ballando con le Stelle, dove partecipava come concorrente: “Un pizzico di gelosia non fa mai male, se capita che sorga una puntina di fastidio va bene”. Per quanto riguarda il passato, invece, aveva fatto capire di essersi appigliata alla famiglia nei momenti di maggiore difficoltà: “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini”.

