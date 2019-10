Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Scandalo baby squillo, com’è finita?

Il nome di Mauro Floriani rimarrà nella storia per via dello scandalo che ha suscitato cinque anni fa, a causa dell’inchiesta sulle baby-squillo. Il marito di Alessandra Mussolini ha comunque patteggiato l’anno successivo, ma la politica non lo ha di certo perdonato. “Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no”, ha sottolineato nel programma Belve. Alla fine Floriani ha pagato solo una multa di 1.800 euro, ma al tempo stesso è diventato il cliente simbolo delle baby escort parioline. Come ricorda Il Corriere della Sera, è stata un’intercettazione ad incastrarlo, in cui dava un appuntamento ad una delle due adolescenti che si prostituivano a Roma. “Ero convinto che fossero maggiorenni”, dirà invece al pm negando di aver mai saputo la reale età delle ragazzine e anzi di essersi fidato di quanto riportato dall’annuncio su un sito di incontri, in cui si parlava di 19 anni. Una situazione drammatica che ha provocato una forte crisi nella Mussolini, disperata e distrutta ma decisa a rimanre al fianco del marito. Merito forse di quel fidanzamento nato durante gli anni a scuola, il matrimonio che li ha uniti a Predappio alla fine degli anni Ottanta.

Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini: che fine ha fatto?

Non si sa più nulla di Mauro Floriani, l’ex finanziere e marito di Alessandra Mussolini, finito al centro dello scandalo delle baby squillo. Il matrimonio fra i due però è solo vacillato, senza portare ad una separazione. Anzi, l’europarlamentare ha deciso di pensare alla famiglia, a non dare un dolore ai figli e a guardare verso il futuro. La ricerca della serenità, riferisce il settimanale Chi, è iniziata subito dopo lo scoppio della bomba. I due sono stati avvistati con la figlia Caterina nella parrocchia di Sant’Ippolito e il giorno prima alla partita di calcio del figlio Romano. Oggi, domenica 6 ottobre 2019, Alessandra Mussolini sarà ospite di Live – Non è la d’Urso ed è possibile che alcune domande o invettive degli sferati ricadano proprio su quanto accaduto a Floriani. Il magazine di Alfonso Signorini li ha pure paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio durante le vacanze. Da quel momento in poi però il marito è scomparso dai radar della stampa e sono rare le occasioni in cui se ne sente parlare. Dal quel momento in poi, a quanto pare, ha deciso di comportarsi da padre e marito senza macchia. Il suo nome però è rispuntato in occasione dell’uscita della serie tv Baby Squillo 2, dove si ricama appunto fra finzione e realtà quanto accaduto ai Parioli ormai cinque anni fa.

