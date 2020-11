Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ “Un pizzico di gelosia non fa mai male”

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, l’uomo che l’attuale concorrente di Ballando con le stelle 2020 ha sposato e con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita di Clarissa, Caterina e Romano. Un amore unico e importante per il quale la Mussolini e il marito hanno superato tante difficoltà che, in tanti anni di vita insieme, possono capitare. Nonostante tutto, la coppia non si è mai separata restando insieme in nome di un amore che è sempre più profondo e rende la Mussolini una donna serena e felice. A rendere il matrimonio sempre vivo è anche la gelosia che, come ha raccontato la stessa Mussolini in un’intervista pubblicata a Gente, non deve mai mancare e fa bene ad ogni storia d’amore.

MAURO FLORIANI E LA GELOSIA PER LA MOGLIE ALESSANDRA MUSSOLINI

Gelosia che potrebbe essersi manifestata con la partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020 dove, in compagnia del suo insegnante Maykel Fonts, ha dimostrato di avere molta sintonia. “Lui mi conosce, sa che è un’esibizione, che rimane tutto lì. Sa che c’è l’esaltazione del ballo. Tutto serve in questo show. Se capita che sorga una puntina di fastidio va bene. Un pizzico di gelosia non fa mai male“, ha raccontato a Gente la Mussolini. Forte dell’amore dei figli e del marito Mauro Floriani che restano i suoi primi fans, la Mussolini procede per la sua strada, divertendosi ogni volta che scende in pista, ma tirando fuori anche le proprie debolezze e fragilità mostrandosi esattamente per la donna che è come ha fatto quando, parlando della madre e della sua famiglia, non ha trattenuto le lacrime.



