Mauro Gazzola tastierista Dik Dik ricoverato in ospedale/ Come sta “Attacco cardiaco”

Mauro Gazzola, il tastierista dei Dik Dik ricoverato d’urgenza in ospedale

Momenti di paura per Mauro Gazzola, il tastierista dei Dik Dik, ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito ad un malore. Secondo quanto riporta La Repubblica nella sua edizione online odierna, si sarebbe trattato di un attacco di cuore. Proprio nella serata dello scorso sabato, appena prima dell’esibizione del gruppo presso la pizza di Rovereto, il musicista avrebbe accusato il malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni erano da poco passate le 21.30 quando Gazzola si è sentito male venendo prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di una ambulanza.

Ovviamente il concerto dei Dik Dik in programma nella serata di ieri è stato annullato. Ad annunciarlo, oltre alla pagina social della band anche lo stesso Mauro Gazzola, il quale ha spiegato di essere stato vittima di un malore improvviso ed ha ringraziato i colleghi per la loro vicinanza e per aver deciso di non salire sul palcoscenico senza di lui: “Buongiorno a tutti, volevo ringraziare pubblicamente i miei colleghi, nonché amici e compagni di viaggio Gaetano Rubino, Lallo Sbriziolo e Pietruccio Montalbetti per non essersi esibiti in concerto in quel di Rovereto causa mio malore improvviso”, ha scritto su Facebook.

Come sta Mauro Gazzola? Dik Dik tranquillizzano i fan

La band dei Dik Dik ha voluto scrivere su Facebook ai propri follower per tranquillizzare e rassicurare i fan sullo stato di salute di Mauro Gazzola, il musicista, dopo il malore che lo ha colto nella serata di ieri costringendolo al ricovero d’urgenza: “Buongiorno a tutti, come tanti di voi sapranno, ieri sera abbiamo cancellato il concerto di Rovereto per un malore di Mauro Gazzola”, hanno esordito.

Successivamente la medesima band di cui Mauro Gazzola fa parte dal 2000 hanno rassicurato: “Volevamo comunicare a tutti che Mauro sta bene e sarà con noi normalmente nei prossimi concerti”. Il concerto di Rovereto tuttavia è saltato e sarà recuperato in una nuova data che sarà comunicata prossimamente. La stessa band, messa da parte la paura per le condizioni del proprio tastierista ha dovuto fare i conti anche con un grave lutto che ha travolto il mondo della musica italiana, ovvero la recente morte di Vittorio De Scalzi, cantante dei New Trolls, scomparso nella giornata odierna: “Abbiamo appreso adesso della perdita del caro Vittorio De Scalzi. Da tutti noi sentite condoglianze alla famiglia. R.I.P.”, ha scritto il gruppo sui social.

