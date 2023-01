Mauro Gioia, chi è/ Artista “tuttofare” della canzone napoletana. Famiglia a Parigi

Mauro Gioia, chi è: a teatro con Claudia Gerini

Mauro Gioia sarà ospite, insieme a Claudia Gerini, di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno. I due artisti sono impegnati nello spettacolo “Cado sempre dalle nuvole – Cantare Pasolini”. Per rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini, a cento anni dalla nascita, Mauro Gioia, ideatore del progetto, e il regista Francesco Saponaro puntano i riflettori sulle canzoni del poeta di Casarsa. Intorno agli anni ’60, Pasolini si dedicò molto alla scrittura di testi per canzoni che lo portarono a intrecciare relazioni con artisti come Piero Umiliani, Ennio Morricone, Domenico Modugno, Sergio Endrigo, Giovanni Fusco, Laura Betti, Gabriella Ferri. Tra le sue canzoni più celebri “Cosa sono le nuvole?”, con la musica di Domenico Modugno, che dà il titolo all’episodio diretto da Pasolini nel film a episodi “Capriccio all’italiana”.

Mauro Gioia: la carriera e la vita privata

Mauro Gioia (al secolo Maurizio Dittura) è nato il 4 maggio 1966 a Milano ma è cresciuto a Napoli. Vive metà dell’anno a Parigi, con moglie e figlia mentre il resto dell’anno è in tour con spettacoli e la sua musica. La moglie è una giornalista e dirige il mensile femminista “Causette”. “Ho iniziato a esibirmi a 15 anni durante la Vesuwave con la band Underskirt Presence. Ci sciogliemmo nell’84 dopo aver fatto concerti da spalla agli americani Gun Club. Eravamo legati alla no-wave di New York, Arto Lindsay era un idolo. Fondai la cover band Helter Skelter, suonavamo al Diamond Dogs e al Velvet, facevamo repertori psichedelici… Poi ebbi la folgorazione per Tom Waits e osai nei primi esperimenti di scrittura in italiano. Tutto si è interrotto con l’illuminazione che ho avuto per la canzone napoletana”, ha raccontato a Repubblica. Mauro Gioia è un musicista e un cantante, ma anche regista di documentari come quello sulla vita del compositore Nino Rota.

