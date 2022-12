Mauro Graiani, chi è il marito di Milena Miconi/ “Quella proposta di matrimonio…”

Milena Miconi e Mauro Graiani, il matrimonio dopo 18 anni

Milena Miconi condivide da tantissimi anni la propria vita con Mauro Graiani. I due si sono sposati nel 2019 dopo 18 anni d’amore e due figlie. “È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo”, aveva scritto la Miconi sui social dopo la giornata delle nozze con lo sceneggiatore e regista 56enne. Presente anche il frutto del loro amore, le due bambine Sofia e Agnese. A Domenica Live, Milena aveva raccontato come era arrivata la proposta di matrimonio: “Mi ha fatto una sorpresa. Era il giorno del mio compleanno, ha portato le carte già firmate da lui, e mi ha detto ‘firma e andiamo’. E non potevo dire di no perché c’erano un sacco di testimoni”.

Il loro primo incontro tra i due è avvenuto in aeroporto, come ha raccontato qualche tempo fa la stessa Miconi a “Vieni da me”: “Era autore e regista di un programma televisivo, lo incontrai all’aeroporto: dovevamo partire per Santo Domingo. L’ho conosciuto sull’aereo, mi ha raccontato cosa sarebbe successo in quella settimana e non mi era tanto simpatico”.

Milena Miconi e Mauro Graiani: “Il posto più strano per fare l’amore…”

La coppia formata da Milena Miconi e Mauro Graiani è molto unita nonostante i tanti anni d’amore. Lei, a “Vieni da me”, aveva raccontato: “Sicuramente il più appassionato è lui, nel senso che è sempre molto pronto. Lui da 18 anni mi dice che sono bella, che mi ama follemente, però è vero che lui lo fa molto più di me”. Lui aveva replicato: “Non la lascerei per questioni pratiche, la lascerei qualora dovessi vederla triste o infelice per colpa mia“. Opinione condivisa anche da lei: “Io la penso allo stesso modo, se dovessi lasciare lui sarebbe solo perché non stiamo più bene insieme. Se uno non riesce più a stare con quella persona, è necessario lasciarsi”.

I due si erano lasciati poi andare a qualche confessione piccante. “Il più strano in cui farei l’amore? A parte il parapendio? Anche perché il Bungee jumping è un po’ veloce” aveva scherzato Mauro Graiani. Ora che gli anni insieme sono più di 21, i due non sembrano avere voglia di lasciar spegnere la fiamma della passione.











