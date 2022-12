Mauro Graiani, marito di Milena Miconi/ “La nostra una storia al contrario perché…”

Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi: il primo incontro durante un viaggio, poi la scoperta della gravidanza

Mauro Graiani è il marito dell’affascinante soubrette Milena Miconi, nuova concorrente del Grande Fratello vip 2022. Da circa tre anni è sposata con il regista e sceneggiatore, anche se in realtà stanno insieme da molto più tempo, praticamente vent’anni. “Noi ci siamo sposato tre anni fa, la nostra storia è tutta al contrario…“, ha raccontato lei ai vipponi della casa, poco dopo aver varcato la porta rossa. I due si sono conosciuti durante un viaggio e da quel momento non si sono più lasciati: “Lui era molto educato e ognuno era andato in camera sua. Io dopo un po’ l’ho chiamato e siamo stati insieme. Poi lui ha continuato il suo viaggio e io sono tornata a Roma“, ha raccontato la Miconi al Grande Fratello VIP.

Mauro Graiani lavora come regista e sceneggiatore, dunque condivide con la moglie la passione per il cinema, il teatro e più in generale per il mondo dello spettacolo. Dalla passione fulminea con Milena, la scoperta della gravidanza, dopo pochi giorni insieme. “Quando sono tornata a Roma sono andata a fare il test e gliel’ho detto al telefono”, ha rivelato emozionata l’attrice, rivangando un ricordo a cui tiene moltissimo.

La concorrente spiega di aver vissuto “una settimana di pianti e disperazioni”, perché lei aveva appena ventotto anni, mentre lui trentasette. Inoltre la Miconi era all’apice della carriera e di Mauro sapeva davvero pochissimo. La frequentazione, però, è proseguita nel migliore dei modi, tanto che entrambi ricordano quel periodo come uno dei più belli della loro esistenza. “Ci siamo divertiti come pazzi“, ha ammesso lei.

Mauro Graiani a quanto pare le è sempre rimasto a fianco, dato che viene descritto dalla gieffina come una persona estremamente presente. Non sono mancati i periodi difficili e complicati, specialmente dopo l’arrivo della prima figlia Sofia. “Dopo tre anni abbiamo avuto un periodo di distaccamento e ci siamo allontanati. Se non ti conosci è difficile stare insieme con un figlio”, ha detto lei. Eppure oggi Mauro e Milena sono al settimo cielo, l’uno al fianco dell’altra e felici più che mai.

