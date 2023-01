Mauro Graiani, marito Milena Miconi, risponde ai Nikiters/ “Non strumentalizzate”

Mauro Graiani: difende la moglie Milena Miconi

Il marito di Milena Mocini, Mauro Graiani, è tornato sui social per difendere la moglie, concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Un paio di settimane fa Graiani aveva criticato la rezione dei Daniele Dal Moro alla nomination ricevuta dall’ex stella del Bagaglino: “Che Daniele fosse privo di stile, non è una novità, ma che rosichi per una nomination di Milena Miconi dimostra quanto sia pieno di sé. Troppo. Un uomo che alza la voce verso una donna è un uomo che ha stile? Quanto all’ego di Daniele, è un dato di fatto”, aveva scritto su Twitter.

Nelle ultime ore alcuni fan di Nikita Pelizon, hanno criticato la Miconi: “Milena dicono abbia lo stesso manager di Onestini. L’avete mai vista parlarne con Nikita, sentire la seconda campana, prima di sentenziare? Mai. Familiarizza con tutte tranne con Niki, perché? Interesse”.

Il marito di Milena Miconi risponde ai fan di Nikita

Mauro Graiani è così tornato sui social per spiegare ai “Nikiters”, i fan di Nikita Pelizon, che la loro teoria è sbagliata: “Ciao, Milena sta con Lo Cascio per la tv e Cucchini per il cinema. Non so chi a sia l’agente di Onestini ma non è di certo quello di Milena. Quanto al perché non parli con Nikita resta un mistero anche per me che sono il marito. Spero che capisca e lo faccia”, ha scritto su Twitter. Jessica Pelizon, la sorella di Nikita, ha subito pubblicato il tweet di Graiani, commentando: “Anche il marito di Milena si chiede perché la moglie si sia fatta intortare da Onestini”. Ma il marito di Milena Miconi ha subito precisato: “Non strumentalizzate. Domandarsi perché non le parla non significa essere dalla parte di Nikita”. Dopo aver visto un video in cui Nikita critica la moglie, Graiani ha twittato: “Ora ho capito perché non parlava con Nikita. E devo dire che aveva ragione a non farlo”.

