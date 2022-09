Mauro Icardi al Galatasaray/ Calciomercato: accordo raggiunto col Psg per il prestito

In estate è stato accostato a diversi club italiani, ma ora per Mauro Icardi c’è solo la Turchia. Finito fuori dal progetto tecnico del Paris Saint-Germain, l’attaccante argentino si appresta a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella notte è stato raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Mauro Icardi al Galatasaray/ Calciomercato news, operazione in chiusura: le cifre

Secondo le indiscrezioni della Rosea, il Galatasaray dovrà farsi carico di una parte dell’ingaggio di 10 milioni di euro percepito da Mauro Icardi sotto la Tour Eiffel. Una scelta obbligata per il 29enne, finito fuori rosa e desideroso di giocarsi le sue carte in vista del Mondiale in Qatar.

Mauro Icardi al Galatasaray, è fatta

Mauro Icardi al Galatasaray troverà diversi calciatori che hanno militato in Serie A: da Muslera a Seferovic, fino ai nuovi arrivi Mertens e Torreira. Ricordiamo che il calciomercato turco è ancora aperto, a differenza delle sessioni dei principali campionati europei. L’esperienza turca consentirà all’argentino di mettersi in mostra e di riprendere a giocare con continuità dopo tre anni in chiaroscuro al Psg.

Wanda Nara ha un altro? "Divorzio da Icardi per altro calciatore"/ Rumors clamorosi

Arrivato a Parigi nell’estate 2019 dall’Inter per quasi 60 milioni di euro, Mauro Icardi ha raccolto appena 64 presenze e 23 reti. Statistiche che confermano ancora una volta il killer instinct dell’ex Barcellona e Sampdoria, spesso finito al centro del dibattito sportivo per la sua relazione con Wanda Nara che per le gesta sul rettangolo verde. Come evidenziato in apertura, il classe 1993 nelle scorse settimane era stato accostato a diversi club italiani, Juventus e Monza in particolare, ma nessuno ha mosso passi concreti per l’acquisto (definitivo o temporaneo) del suo cartellino.

LEGGI ANCHE:

Wanda Nara denuncia la domestica/ C'entra un audio sul divorzio con Mauro Icardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA