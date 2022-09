Mauro Icardi al Galatasaray/ Calciomercato news, operazione in chiusura: le cifre

Mauro Icardi diverrà a breve un nuovo calciatore del Galatasaray. Il calciomercato in Turchia si chiude infatti il prossimo 8 settembre, a differenza invece di quanto accaduto nei massimi campionati europei dove la finestra si è conclusa nella serata di ieri. La compagine di Istanbul potrà quindi ancora fare mercato e di conseguenza potrà finalizzare l’operazione per l’ex capitano dell’Inter, già imbastita da giorni.

Secondo quanto emerso in queste ultime ore, rilanciato da La Gazzetta dello Sport, L’Equipe e la stampa turca, fra il PSG e la compagine giallorossa vi sarebbe già un accordo di massima sulla base di un prestito per un anno, fino al 30 giugno del 2023. Mauro Icardi sbarcherà in Turchia con lo stipendio che sarà in parte pagato dai parigini (si parla di cinque milioni di euro netti su un totale di 8), e al termine della stagione da poco iniziata, il calciatore farà ritorno al Parco dei Principi visto che il Galatasary sembrerebbe non avere alcuna opzione d’acquisto.

MAURO ICARDI AL GALATSARAY, CALCIOMERCATO NEWS: IL TENTATIVO DEL FENERBAHCE

Condizioni che comunque potrebbero cambiare da qui a poche ore, quando l’operazione verrà finalizzata, in ogni caso, sembrerebbe ormai certo il trasferimento di Mauro Icardi al Galatasaray, tenendo conto che il calciomercato estivo si è concluso in Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Premier League, e che Maurito rischierebbe un altro anno in panchina a Parigi.

Nel corso delle scorse settimane il giocatore era stato associato a vari club, fra cui anche i nostrani Juventus, Monza, Milan e Roma, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Ha colto la palla al balzo il Galatasaray da tempo alla ricerca di una prima punta, e che in precedenza aveva messo gli occhi anche su Andrea Belotti, poi finito proprio ai giallorossi. Pare che sul giocatore vi fosse anche il Fenerbahce, altra compagine di Istanbul, ma l’ex numero 9 interista avrebbe rimandato al mittente la proposta, rivelando altresì di essersi già promesso al Galatasaray.

