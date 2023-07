Mauro Icardi, dedica Instagram a Wanda Nara ricoverata in ospedale/ Teneri scatti di coppia e…

Wanda Nara ricoverata, il post Instagram di Mauro Icardi a lei dedicato

Sono giorno di grande preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda Nara. La conduttrice tv, procuratrice sportiva e moglie di Mauro Icardi è stata infatti ricoverata in ospedale in Argentina in seguito ad alcuni forti ed insistenti dolori addominali. “I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla”, ha spiegato il giornalista Guillermo Lobo, facendo chiarezza sul suo stato di salute che sta tenendo banco tra i media argentini e non solo.

Wanda Nara ricoverata d'urgenza a Buenos Aires/ Malesseri e analisi sballate: come sta e cosa è successo

Anche Mauro Icardi è seriamente preoccupato per le condizioni di salute della moglie e, dopo giorni di silenzio social, è tornato nuovamente su Instagram. Il calciatore e attaccante del Galatasaray ha infatti condiviso una serie di romantici e dolcissimi scatti sul suo profilo, che lo ritraggono in coppia con la moglie in un’occasione speciale: la serata di Gala per gli Oscar della Tv argentina, dove Wanda Nara è stata premiata per la sua conduzione al timone di Masterchef Argentina. A corredo delle fotografie, l’emoji di un cuore rosso e di un leone, a simboleggiare quanta grinta e determinazione la showgirl sta impiegando per uscire da questo momento decisamente complicato.

Wanda Nara, flirt con il concorrente di Masterchef/ Frecciatine sexy e ammiccamenti...

Wanda Nara e Mauro Icardi, una sfida da vincere insieme

Su Mauro Icardi e Wanda Nara il gossip ha speso fiumi di inchiostro. La narrazione del loro amore, fatto di alti bassi, allontanamenti e riavvicinamenti, ha spesso tenuto banco non solo fra i media argentini, ma in tutto il mondo. Ora che la coppia sembra aver trovato un proprio equilibrio e una certa stabilità a livello sentimentale, arriva una sfida decisamente più probante. Le condizioni di salute della procuratrice sportiva destano chiara preoccupazione, ma con il marito, i figli e la famiglia al fianco troverà sicuramente le energie e la forza giusta per uscirne vincitrice.

Wanda Nara concorrente a Ballando con le stelle?/ "Trattativa in atto, dipenderà dal cachet": lo scoop

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA