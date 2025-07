Sul web circola un nuovo video intimo di Mauro Icardi. Il noto calciatore sbotta, stanno probvando a diffamarlo e rovinarlo? Come ha reagito lui.

Non è un periodo affatto semplice per Mauro Icardi, dopo la fine del suo matrimonio con Wanda Nara è scoppiata una guerra legale tra loro, soprattutto per l’affidamento dei bambini. La scorsa settimana è stato invece accusato dalla modella Natasha Rey di averle inviato dei compromettenti messaggi sui social, per qualche minuto ha anche pubblicato un video decisamente privato per dimostrare che stava dicendo la verità.

Il noto calciatore ha smentito le rivelazioni di Natasha Rey dicendo di non averla mai inviato nessun contenuto privato. Ha fatto poi sapere che è stata lei a contattarlo su Instagram, lui però non ha mai risposto. Stando ai rumors Mauro Icardi è convinto che sia stata Wanda Nara a diffondere il suo video, sarebbe una vendetta per diffamarlo, lui intanto avrebbe già contattato i suoi legali per denunciare l’ex moglie.

Anche l’attuale compagna del calciatore, China Suárez, ha detto la sua in merito alla diffusione del video hot. Ha fatto sapere che si tratta di un video che lui aveva inviato all’ex moglie nel 2021 quando stavano ancora insieme e non sa come mai adesso sia nelle mani di altre persone. A detta sua si tratta di una brutta questione, ha anche sottolineato che diffondere questo tipo di materiale è reato.

Diffuso un nuovo video intimo di Mauro Icardi, come ha reagito il calciatore

Nonostante si sia parlato di denunce è stato diffuso sui social un nuovo video ‘hot’ di Mauro Icardi mentre è sotto la doccia. In molti hanno notato che la clip è uguale ad uno scatto pubblicato qualche anno fa su Instagram da Wanda Nara. C’è chi pensa che si tratti di un video realizzato con l’intelligenza artificiale. Grok ha fatto sapere che non sembra generato da una pura AI, pensa però che potrebbe essere un deepfake oppure un montaggio.

A fare chiarezza ci ha pensato il team di Mauro Icardi dicendo che il video intimo pubblicato sui social è stato modificato e non è in alcun modo collegato al precedente video. Il calciatore ha invece detto che si tratta dell’ennesimo tentativo per diffamarlo e rovinarlo.