Finito il matrimonio, Mauro Icardi cancella il tatuaggio per Wanda Nara e lei replica così.

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno formato una delle coppie più chiacchierate del mondo dello show business. Finito il matrimonio con Maxi Lopez da cui ha avuto i primi tre figli, Wanda Nara è convolata nuovamente a nozze con Icardi con cui ha avuto le due figlie più piccole. Un matrimonio vissuto sotto le luci dei riflettori sia nei momenti più belli che in quelli più difficili. Sempre molto uniti e affiatati, hanno conquistato tutti anche quando il calciatore ha partecipato a Ballando con le stelle, programma che Wanda ha vinto come concorrente.

Poi la crisi, la rottura e i durissimi botta e risposta anche sui social. Oggi che il matrimonio è ufficialmente finito, entrambi sono andati avanti con le rispettive vite e per chiudere definitivamente quel capitolo sentimentale, il calciatore ha deciso anche di cancellare il tatuaggio dedicato all’ex moglie.

Come ha reagito Wanda Nara alla cancellazione del tatuaggio di Mauro Icardi

Come segno del suo amore con Wanda Nara, Mauro Icardi, diversi anni fa, scelse di tatuarsi il nome di Wanda, il suo volto con rose e le iniziali W e M con la data del matrimonio. Oggi che è tutto finito e che nella sua vita c’è un nuovo amore, quello con China Suarez, il calciatore ha deciso di cancellare quel tatuaggio come mostra un’immagine pubblicata da Chi.

Icardi ha così deciso di sostituire i tatuaggi dedicati all’ex moglie con un lupo e un viale alberato, simboli di un nuovo capitolo. La risposta di Wanda Nara non si è fatta attendere: La showgirl ha prima condiviso una foto in auto con la canzone “Loba” di Shakira in sottofondo e poi una foto di una lupa con il suo cucciolo, accompagnata dalla frase in inglese: “A she wolf always protects her pack” ovvero “Una lupa protegge sempre il suo branco” come riporta Chi.