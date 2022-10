Mauro Icardi, disperato gesto per riappacificarsi con Wanda Nara / Ecco cosa ha fatto

Mauro Icardi, ennesimo tentativo di riconquista per Wanda Nara: ecco cosa è successo

La fine della storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara è più intrigata di una soap opera; la modella argentina ha deciso di separarsi da suo marito e ha, addirittura, iniziato una storia con il rapper 22enne L-Gante. Proprio con lui si è mostrata tra baci e abbracci spinti sui social, negli ultimi giorni.

Mauro Icardi, però, sembra proprio non accettare la rottura con Wanda, tanto da tentare il tutto e per tutto. Il calciatore ha deciso di volare in Argentina, mentre era ad Istambul con la sua squadra, per tentare di riconquistare sua moglie. Ciò che risulta lampante, dunque, è la dinamica molto particolare che si è venuta a creare nella coppia. La modella poco curante di ciò che i suoi figli possono vedere sui social (i baci spinti con la sua nuova fiamma L-Gante) e il padre che rincorre la loro mamma (Wanda) disperatamente. Insomma, ormai il pubblico si chiede quando ci sarà il finale di stagione.

Mauro Icardi ha tentato, dunque, di riappacificarsi con sua moglie Wanda Nara volando in Argentina. Le cose, però, non sono andate come sperava il calciatore. La modella non è stata affatto contenta del gesto del suo ex compagno e ha ribadito: “Siamo separati“.

A questo sua dichiarazione, Mauro Icardi ha commentato: “Separati. Come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa??? Ci metto la firma! Ci siamo trovati benissimo!”. Questa intrusione nei sui confronti, non è stata gradita a Wanda che, rispondendo ad una giornalista del noto programma Partners of the Show, dichiara: “La verità è che questa volta ho paura”. Sembra, dunque, che non si possa fare niente al momento per far cambiare idea all’ex opinionista del GF Vip.

