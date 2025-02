Non sembra esserci pace per quella che era una coppia ammirata dai fan e osteggiata da coloro che hanno il pallone come unico comune denominatore nella vita: si sta parlando di Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ultimo tassello di un puzzle piuttosto complesso lo hanno voluto dare i media argentini e più precisamente il sito La Nacion che fa sapere che Icardi ha denunciato l’ex moglie per “sottrazione di minori”. Un’accusa piuttosto pesante che non va a far altro che gettare ancora di più un’ombra scura sul loro rapporto.

Da oltre un mese, stando a quanto riferito dai media argentini, il calciatore non potrebbe più vedere le figlie Isabela e Francesca. Per questo motivo avrebbe denunciato l’ex moglie contro la quale sta facendo una battaglia legale a dir poco clamorosa che sta anche tenendo con il fiato sospeso i media e il mondo del gossip in generale.

Mauro Icardi, non c’è pace con Wanda Nara: l’ultima denuncia è clamorosa

Ci sarà mai un attimo di pace nella vita di Mauro Icardi e Wanda Nara? I loro ultimi anni sono stati piuttosto turbolenti fino a quando il calciatore ha deciso di chiederle il divorzio per potersi rifare una vita più serena da solo o in compagnia. I media argentini nel dare la notizia della denuncia hanno anche parlato di “rapimento di minori” perché a quanto pare una vacanza a Buenos Aires non è stata acconsentita dal calciatore. Inoltre pare che lui non sia riuscito a contattare le figlie attraverso il cellulare di Wanda Nara.

Come se non bastasse pare, stando agli scritti avuti sotto mano dai media argentini, che Wanda abbia messo come condizione che le figlie non dovessero avere alcun tipo di legame con la nuova fidanzata del padre ovvero Eugenia La China Suarez. Di contro c’è il fatto che il calciatore non avrebbe vietato al nuovo compagno della madre delle sue figlie (il rapper L-Gante) di incontrarle e di averci dei legami affettivi. Insomma, per quella che era una coppia ammirata le cose si stanno facendo sempre più complicate con nuove accuse ogni giorno.