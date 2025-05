È durata dieci anni la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Una relazione iniziata tra il clamore generale, considerando che Wanda era sposata con Maxi Lopez, compagno di squadra di Icardi, con il quale aveva tre i figli. I due si sono innamorati e hanno cominciato una storia che ha fatto discutere e non poco: lui, più piccolo di lei di diversi anni, al fianco di una donna sposata e mamma di tre figli. Il loro amore sembrava però più forte del resto, tanto che dopo il matrimonio celebrato nel 2014, pochi mesi dopo essere usciti allo scoperto, i due hanno avuto anche due figlie, Francesca e Isabella, nate nel 2015 e nel 2016.

Una famiglia salda, la loro: Wanda Nara ha seguito Mauro Icardi, il marito, nelle sue avventure in squadre di calcio diverse dalla Sampdoria. Maurito, infatti, si è accasato prima all’Inter, dove è rimasto per sei anni, e dopo ancora al Paris Saint Germain, dunque in Francia, e infine a Istanbul: attualmente gioca nel Galatasaray. Il marito di Wanda Nara, inoltre, ha scelto negli anni nerazzurri di farsi seguire proprio dalla moglie come procuratrice. Poi, dieci anni dopo le nozze, la crisi improvvisa, che già era stata anticipata da alcuni segnali che le cose non andavano più. I due, infatti, si erano lasciati già in precedenza per dei presunti messaggi dell’attaccante con altre donne. Anche Wanda, però, lo avrebbe tradito più volte.

Mauro Icardi, chi è il marito di Wanda Nara: fine burrascosa

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono ufficialmente separati nel marzo del 2025. Il tribunale di Milano ha dichiarato infatti la separazione della coppia ma non è finita qui: i due sono infatti in una vera e propria battaglia legale. Un ordine restrittivo a carico di lui, poi lo sfratto del marito di Wanda Nara dalla tenuta residenziale in Argentina. Wanda ha chiesto al marito un maxi risarcimento, sembrerebbe di 500.000 euro al mese: lui, invece, ha portato le prove di numerosi tradimenti da parte di lei, in primis quello con Keita Balde, suo compagno ai tempi dell’Inter. Ora Mauro Icardi è felice con la modella China Suarez, in attesa di capire come finirà la battaglia legale tra lui e la ex moglie.