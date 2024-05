Mauro Icardi, marito di Wanda Nara: “Con lei è amore vero”/ “Crisi superata, abbiamo scelto la famiglia”

Mauro Icardi calciatore argentino e marito di Wanda Nara, è diventato popolare in Italia non solo per aver giocato con la Sampdoria e poi con l’Inter di cui è stato capitano dal 2015 al 2019, ma anche per la storia d’amore con la moglie che soprattutto all’inizio è stata tra gli argomenti principali delle riviste di gossip. La coppia infatti, secondo le indiscrezioni avrebbe iniziato a frequentarsi quando Wanda era ancora sposata con Maxi Lopez, collega e amico intimo di Icardi. Per questo poi la stampa lo accusò di essere stato causa della fine del matrimonio facendo anche scattare una lunga battaglia legale per il mantenimento dei figli, corredata da accuse e dichiarazioni scottanti su presunti tradimenti e comportamenti scorretti da parte di tutti e tre i protagonisti della vicenda.

Malattia Wanda Nara, come sta? "Ho avuto paura a parlare di leucemia"/ "Potrebbe durare tutta la vita"

Poco dopo quello che doveva essere solo un flirt però Wanda Nara e Mauro Icardi si sposano a Buenos Aires, dalla loro relazione sono poi nate anche due figlie, Francesca e Isabella che oggi hanno 9 e 8 anni. Il calciatore ha sempre di chiarato di essere molto innamorato della moglie, e non nasconde l’affetto neanche sui social dove spesso pubblica foto in atteggiamenti intimi con commenti e dediche affermando che “Con lei è arrivato il vero amore“.

Wanda Nara giudice di Ballando con le stelle il prossimo anno?/ "Milly ha messo gli occhi su di lei"

Wanda Nara dopo la crisi con il marito Mauro Icardi: “Il vero amore lo vedi quando stai male”

Mauro Icardi, marito di Wanda Nara ha dovuto recentemente affrontare il dolore della malattia che è stata diagnosticata alla moglie, la leucemia mieloide cronica che la modella sta curando con terapie in un centro specializzato. Oltre a questo, la coppia è passata anche attraverso una crisi per la quale la stampa aveva anche parlato di imminente divorzio. Nel 2022 infatti si erano ufficialmente lasciati dopo che in tutti i giornali di gossip erano apparse notizie di un flirt tra il calciatore e la modella China Suarez.

Fabrizio Corona condannato: diffamò Wanda Nara, Icardi e Brozovic/ Il legale: "Speravo nell'assoluzione"

A partire da questo presunto tradimento poi erano uscite fuori altre indiscrezioni in merito ad altrettanti rapporti clandestini sia attribuiti a Icardi che a Wanda Nara. Poi però i due sono tornati insieme e hanno rilasciato dichiarazioni che in parte hanno smentito la crisi dovuta ai tradimenti, e confermato invece divergenze di opinioni. Ora il peggio sembra essere passato e i coniugi sembrano uniti più che mai, non è raro che condividano foto con i loro figli e momenti felici. Proprio la famiglia, come aveva dichiarato la showgirl in un post su Instagram sarebbe stata la motivazione principale della scelta di tornare insieme per affrontare i problemi: “Il vero amore lo vedi quando stai male“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA