Mauro Icardi, marito Wanda Nara: si sono lasciati?/ Lei: “sono ancora l’unica rappresentante”

Mauro Icardi e Wanda Nara è davvero finita?

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono definitivamente lasciati? In che rapporti sono rimasti oggi la showgirl e l’attaccante? Non è chiaro come siano andate a finire la cose tra la ex opinionista del Grande Fratello Vip e il calciatore argentino, attaccante del Galatasaray. Durante la trasmissione de La noche de Mirtha, un programma molto seguito in Argentina, a chiarire un pò le cose è stata Ana Rosefeld, avvocato e amica di Wanda Nara che ha dichiarato: “sì, Wanda lo ha reso pubblico. Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione dei beni. Wanda ha voluto chiarire, perché c’è un po’ di resistenza da parte di Mauro Icardi. Non vuole rompere”.

Wanda Nara/ Dopo la separazione da Icardi torna in tv a Ballando con le Stelle

Stando alle voci ed indiscrezioni, Icardi starebbe cercando in tutti i modi di recuperare un rapporto con la moglie che l’ha lasciato dopo aver scoperto un tradimento. Poco tempo fa, infatti, il calciatore si era recato a Buenos Aires per riaccendere la fiamma tra lui e l’ex moglie. Di diverso parere però è Ana Rosefeld.

L-Gante, Wanda Nara ha tradito Icardi per lui?/ Lei: "non mi stavo baciando in quella foto"

Mauro Icardi vuole riconquistare Wanda Nara?

“Mi hanno chiesto di essere lì per assistere al momento in cui ha firmato la separazione e la mandò in Italia dove hanno il domicilio. Ha firmato davanti a me e io sono autorizzata a dirlo” – ha detto Ana Rosefeld, l’avvocato ed amica di Wanda Nara in merito all’incontro con l’ex marito Mauro Icardi. Non solo, la donna ha aggiunto: “oggi è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c’è più amore o più voglia di continuare insieme. Penso che possano risolvere pacificamente”.

Anche Wanda Nara, intervistata dal programma argentino Intrusos ha parlato dell’ex marito e di come proseguirà la sua collaborazione con lui: “io ho un compito preciso che ho sempre cercato di svolgere al meglio, ovvero trovare il miglior contratto possibile a Mauro. Sottolineo che oggi Icari può vantare un accordo economico che più della metà dei giocatori della Nazionale argentina non ha. In termini di soldi guadagna molto più di tanti suoi colleghi. Io sono ancora l’unica rappresentante di Mauro nonostante la presenza di alcuni intermediari. La mia attività è quella di gestire le scartoffie e la corretta redazione dei contratti, per il resto dipende tutto esclusivamente dalla sua volontà. Diciamo che al momento l’unica cosa che non faccio è infilarmi gli scarpini ai piedi e scendere in campo”.

Maxi Lopez ex marito Wanda Nara/ Sarà papà per la quarta volta: arriva commento di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA