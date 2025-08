Mauro Icardi ha regalato tutti i vestiti, le scarpe e le borse di lusso di Wanda Nara? La curiosa iniziativa dell'attaccante dopo che...

Avrebbe fatto uno sgarro non da poco all’ex moglie Wanda Nara, dopo l’ultimo periodo alquanto turbolento e al veleno tra loro. Mauro Icardi, secondo quanto riferisce il reporter sudamericano Pepe Ochoa nel programma tv Sálvese quien Pueda, avrebbe deciso di regalare a varie fondazioni tutti i beni di lusso appartenente all’ex compagna, lasciati nella casa di Istanbul. Stando alle parole di Ochoda, Mauro Icardi si sarebbe mosso personalmente per donare a diverse fondazioni i vestiti di Wanda Nara, ma anche altri beni molto costosi come scarpe e borse.

“C’è un sacco di roba e, dato che non c’è molto spazio, donerà tutto ciò che non entra”, le parole del giornalista. Sarebbero un paio le fondazioni ad aver ricevuto la proposta di Icardi, mentre il mondo del gossip dibatte sull’ennesimo scontro a distanza tra ex marito ed ex moglie.

Mauro Icardi spiazza l’ex moglie Wanda Nara: si sbarazza dei suoi beni di lusso?

L’iniziativa di Mauro Icardi avrebbe lasciato di sasso Wanda Nara e tutto il suo entourage. D’altronde pare non ci sia mai stata alcuna autorizzazione da parte della showgirl di separarsi dai suoi beni. Così c’è chi come il conduttore Pepe Ochoa, descrive questa situazione come una sorta di vendetta perfetta da parte dell’attaccante, pronto a prendersi una rivincita dopo gli ultimi colpi bassi subiti.

“Si tratta di una vendetta totale per me, perché lei ha detto che teneva tutto dell’Argentina, così Mauro ha detto: ‘Oh sì, quindi donerò quello che hai lasciato in Turchia’”, ha detto. Non dimentichiamo che, proprio di recente, la tensione si tagliava già a fetta tra moglie e marito, specialmente dopo le gravi accuse di Icardi, che ha sostenuto di essere stato vittima di revenge porn da parte della moglie.