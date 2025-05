Grandi notizie per Mauro Icardi, il quale pare essere prossimo alle nozze con la sua fidanzata China Suárez. Ormai le foto pubblicate di recente su Instagram confermano tutto. Mandiamo con ordine e scopriamo cos’è successo. Dopo la rottura con Wanda Nara l’atleta è pronto a fare il grande passo con quella che ormai da diverso tempo è la sua compagna fissa. Cosa è successo?

I due sono stati a Miami e dopo aver passato una splendida vacanza è spuntata una dedica d’amore da parte di Mauro Icardi alla sua metà China Suárez con scritto queste parole: “Sei sempre stata tu“. Accanto alla dedica, una sorpresa con tanto di palloncini a forma di cuore e petali di rosa bellissimi nella loro nuova casa. In più, entrambi hanno pubblicato una storia in cui si vede la donna indossare un meraviglioso anello al dito, aria di nozze? I fan hanno preso questo gesto come l’annuncio ufficiale del fidanzamento.

Intanto Wanda Nara continua con la sua vita e dopo la separazione da L-Gante sembra essere di nuovo concentrata a guardare quello che fa l’ex marito. Intervistata da LAM, l’influencer ha lanciato qualche stoccata alla rivale, dicendo che a differenza di lei, non ha bisogno che nessuno le regali niente, dato che si è comprata sempre da sola i suoi anelli. Le frecciate non finiscono qui, dato che Wanda Nara ha anche spiegato che lei e le sue figlie non si presteranno più al circo, lasciando intendere che quella del calciatore sarebbe solo una messa in scena. La donna ha concluso così: “Oggi mi occupo delle mie figlie quando vogliono venire a trovarle la mia casa a disposizione“.