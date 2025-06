Potrebbe ormai essere una vera e propria soap quella di Wanda Nara e Mauro Icardi che dopo anni di matrimonio si sono trovati a farsi una guerra senza pietà. Ed è sempre peggio, dato che oltre alle lunghe peripezie sul divorzio oggi si trovano anche a litigare sui social per via dei soldi. Ma cos’è successo? Se Wanda Nara ha da poco mosso gravi accuse su Eugenia La China Suarez (nuova fidanzata del calciatore) dicendo che è colpa sua se la loro famiglia è rovinata, Mauro Icardi l’ha umiliata di fronte a tutti tacciandola di un vero e proprio reato.

“Ha imparato a truffare“, ha scritto il calciatore sui social mostrando le prove di quello che ha detto. Secondo lui, l’ex moglie gli avrebbe sottratto ben sette milioni di euro. In tutto ciò continua il caos per i figli, dato che Icardi si è lamentato in tribunale per via del fatto di non poter vedere Francesca e Isabela (avute da Wanda Nara) e nemmeno i tre ragazzi che l’ex moglie ha avuto da Maxi Lopez, considerati da lui come i suoi figli.

Il loro è un divorzio complesso che continua a riempire le riviste e i giornali, tra incontri in tribunale in Limousine, frecciate sui social e difficoltà nella gestione dei figli. Solo da poche settimane Icardi ha finalmente potuto abbracciare le due bimbe avute da Wanda, ma la pace non accenna ad arrivare, anzi. “Un altro riavvicinamento che questa st***za, figlia di p***, rovina“, aveva scritto Wanda Nara rivolgendosi alla nuova fidanzata di Mauro: “Pagherai per ogni lacrima versata dalle mie figlie. Figlia di p*****a! Dopo due mesi, siamo riusciti a far vedere le figlie al loro padre, e tu vai a scuola? E fai in modo che la mia figlia più piccola non possa fare merenda con suo padre. Sei una persona orribile!!!“. Insomma, acque tutt’altro che calme con un’accusa choc: mancano ben sette milioni di euro.