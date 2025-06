Mauro Icardi vince la causa: Wanda Nara ricorre a sciamani, pianti in aula e una multa salatissima da 7mila euro

Mauro Icardi e Wanda Nara sono ancora al centro del gossip, e continua la loro diatriba dopo il divorzio. Stavolta è arrivata la notizia che si attendeva ormai da mesi, dato che finalmente il calciatore è riuscito a ottenere l’affidamento delle figlie: “Può prelevare le minori dall’abitazione materna e tenerle con sé per sette giorni consecutivi, a partire da venerdì 27 giugno 2025 alle ore 11:00“, ha detto il giudice nella sentenza. Una vittoria non da poco, dato che d’ora in poi Icardi potrà passare tanto tempo con le sue bambine.

Così, è corso subito nella mattinata di sabato 28 giugno a casa dell’ex moglie per abbracciare le sue amate figlie, anche se quello che è successo nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Infatti, come prevedibile, Wanda Nara non aveva nessuna intenzione di assecondare i diritti di Mauro Icardi, e le bambine sono rimaste con lei tra le lacrime dopo ore di tentativi inutili di poterle rivedere scortato anche dalla polizia e dagli avvocati. Niente da fare, Wanda non ha ceduto, ma per lei ci potrebbero essere grosse conseguenze.

Wanda Nara si dà alla magia bianca per Mauro Icardi? Notte di rituali in Argentina

Wanda Nara non ha seguito l’ordinanza del giudice e non ha consegnato le figlie a Mauro Icardi. Questo è un atto gravissimo, che potrebbe portarla a versare 7mila euro di sanzione. Ma per quale motivo l’ex moglie non ha voluto far vedere le bimbe al calciatore? Il motivo risiederebbe nella presenza di China Suarez, oggi fidanzata di Mauro. La showgirl avrebbe detto che le sue figlie non gradiscono la nuova compagna del papà, anche se questo non è mai stato provato. Ma non è finita qui, Wanda Nara si starebbe rivolgendo a rituali di magia bianca: recatasi nella città di Jujuy, ha consultato una strega e con lei ha passato la notte tra riti magici e tarocchi anti-malocchio. “Mi hanno dipinto come un pazzo, un bugiardo, soprattutto come un violento“, ha detto Mauro Icardi in seguito all’accaduto, “ma questa è la prova che tutto è stato montato, tutto inventato“.