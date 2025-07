Mauro Icardi torna in Turchia con China Suarez: tutte le polemiche

Mauro Icardi è tornato ufficialmente in Turchia. Il 7 luglio 2025, il calciatore ha fatto rientro per motivi legati al suo ritorno al Galatasaray, dopo che il club aveva stabilito la scadenza del permesso speciale concesso in seguito ad un infortunio. Ma, Icardi non ha viaggiato da solo. Difatti, ad accompagnarlo in aeroporto c’era la sua nuova compagna, China Suarez, che si sarebbe ormai trasferita stabilmente in Turchia per stare vicina al calciatore. I due sono stati subito raggiunti dai paparazzi all’arrivo, accolti da flash e domande, mentre poco dopo è stato lo stesso Icardi a pubblicare su Instagram uno scatto di China in aereo.

Questo ritorno ad Istambul non è stato certamente privo di polemiche. Com’è noto, Mauro è in una battaglia legale con l’ex moglie Wanda Nara sta cercando di portare a vivere le loro due figlie, Isabella e Francesca, in Turchia. D’altro canto, anche la China è mamma di tre figli, da due padri diversi. E, mentre la maggiore ha potuto viaggiare con lei in accordo con il padre, per quanto riguarda i suoi due bambini più piccoli è scoppiato il caos.

Mauro Icardi e China Suarez: il loro polemico ritorno in Turchia

I due figli più piccoli di China Suarez, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamin Vicuña, non hanno potuto viaggiare con lei in Turchia. Secondo quanto emerso, sarebbe stato proprio Vicuña a negare il permesso all’ultimo momento, ostacolando così il trasferimento. Al che, l’attrice argentina si è sfogata pubblicamente su Instagram, lanciando pesanti accuse all’ex compagno. In particolare, ha parlato di tradimenti passati, problemi di dipendenze, e lo ha definito un padre assente, sostenendo che stia impedendo ai figli di raggiungerla per gelosia e invidia.

Secondo China, infatti, i bambini sarebbero molto affezionati a Mauro Icardi e desidererebbero vivere con lei. Insomma, si tratta di situazione decisamente delicata, che ha scatenato i social e i media argentini, e non solo. A questo punto, non resta che attendere per capire come evolverà questa vicenda.