Mauro Icardi: “Wanda la mia cagna”/ Lei: “Come sei divertente”. Instagram cancella…

Mauro Icardi pubblica un post in cui è insieme al suo cane e alla moglie Wanda, ma la didascalia non piace ad Instagram che cancella la foto in questione. L’ex attaccante dell’Inter, oggi in forza al PSG, negli scorsi giorni, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto della moglie la cui didascalia ha fatto discutere il web. “Il mio cane e la mia cagna”, ha scritto il calciatore argentino regalando ai fans una foto con cui ha mostrato la bellezza della moglie e del cane di famiglia. La replica di Wanda Nara non è tardata ad arrivare. “Come sei divertente”, ha commentato Wanda aggiungendo una faccina ironica. La didascalia usata da Icardi ha scatenato un vero putiferio sui social a cui ha messo fine Instagram.

Instagram cancella il post di Icardi: la reazione del calciatore

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Mauro Icardi ha fatto sapere che il post è stato cancellato da Instagram avendo violato le regole del social network. “La pubblicazione viola le regola della nostra community” è il messaggio con cui Instagram ha motivato la cancellazione del post in questione. Il calciatore ha condiviso tra le storie il post in questione taggando la moglie Wanda e aggiungendo due faccine, una di stupore e l’altra divertita. Il post di Icardi, in poco tempo, era diventato virale scatenando anche le diverse reazioni del web. Non è mancato, infatti, chi ha condannato la didascalia utilizzata da Mauro e chi, invece, ha reagito con ironia.

