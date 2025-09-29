L’ex vincitore del Grande Fratello Mauro Marin condannato per aver aggredito la sua ex compagna, fan sotto shock.

Mauro Marin è stato uno dei vincitori del Grande Fratello, che si era portato a casa la vittoria durante la decima edizione. Nelle ultime ore è arrivata una notizia scioccante sul suo conto: l’ex gieffino è stato condannato a 20 giorni di reclusione dal Tribunale di Sulmona per percosse alla sua ex fidanzata. Il Corriere del Veneto ha riportato la notizia, precisando che i fatti in questione sono avvenuti circa due anni fa, dall’autunno 2022 fino a febbraio 2023.

I fan del Grande Fratello sono sotto shock dopo aver scoperto che Mauro Marin è finito in carcere per percosse ai danni della sua ex compagna. In particolare, si scopre che l’11 gennaio 2023 l’uomo avrebbe spintonato la donna contro una colonna nella sua taverna, tenendo la mano premuta sul volto. Dall’altra parte, il suo avvocato Maria Romilda Ratiglia ha cercato di difenderlo dicendo che quello dell’epoca era un abbraccio troppo stretto e niente di più. La donna, però, era andata in ospedale e il referto dice tutt’altro: “trauma toracico e facciale con stato di agitazione psichica“.

Mauro Marin, le minacce al padre dell’ex fidanzata: “Mimava la pistola con le dita“

Mauro Marin deve scontare 20 giorni in carcere dopo la condanna per percosse. Ma questa non è l’unica imputazione mossa all’ex vincitore del Grande Fratello: l’uomo è anche accusato di minacce e molestie nei confronti del papà della sua ex compagna, ma in quel caso è stato già assolto. Per il resto, Mauro Marin pare non aver mai accettato la fine della relazione con la donna, e per diverso tempo l’ha infastidita con messaggi, fotografie non consensuali e telefonate, e avrebbe minacciato suo padre dicendo di avere conoscenze per “sistemare i fatti“. Nel mentre, faceva il segno della pistola con le dita.