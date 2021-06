Mauro Mazza, chi è la moglie?/ Sempre al suo fianco agli eventi pubblici

Mauro Mazza è uno dei giornalisti Rai più conosciuti, anche perché è stato direttore di Rai 1 prima e Rai Sport dopo. Mazza è però molto riservato riguardo alla propria vita privata: è noto che sia sposato, ma della moglie non si hanno particolari informazioni. Sappiamo che i due coniugi hanno contratto il Coronavirus, come raccontato dal giornalista in una recente ospitata a “Domenica in”: “Io ero positivo da una settimana, insieme a mia moglie, ma avevamo pochi sintomi. Poi il fattaccio: un attacco di tosse e mi è mancato il respiro. Allora abbiamo chiamato l’ambulanza. In due ore ero in terapia intensiva”. Arrivato in ospedale, i medici sono apparsi estremamente preoccupati dal risultato della tac e hanno deciso di intubarlo in posizione prona. Meno gravi invece le condizioni della moglie.

Lea Pericoli, chi è l'ex tennista/ Dalle mutandine rosa a Wimbledon, al tumore

Mauro Mazza: la vita privata lontano dai riflettori

Nonostante si sappia poco o niente sulla moglie di Mauro Mazza, la signora è spesso al fianco del marito negli event pubblico. Nel 2012 hanno assistito alla prima dello spettacolo teatrale “Campo de’ Fiori” al Teatro Sistina di Roma. I due coniugi sono apparsi insieme nel 2013 in occasione del red carpet in piazza della Repubblica, a Roma, per la presentazione del film “Amiche da morire”: Dagospia ha pubblicato una foto della coppia insieme alla regista Giorgia Farina. Nel 2015 la signora Mazza era al fianco del marito in occasione della presentazione, al Tempio di Adriano, del libro di Nicola Carraro e Alberto Rizzoli “Rizzoli. La vera storia di una grande famiglia italiana”. Nonostante il lavoro di Mauro Mazza, la coppia è riuscita a tenere lontano dai riflettori la vita privata.

LEGGI ANCHE:

Claudio Villa, padre di Manuela Villa/ Il dramma del rifiuto e la lunga battaglia per il riconoscimentoNoemi Garofalo, mamma di Manuela Villa/ Per sette anni al fianco del Reuccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA