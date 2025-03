Tra i protagonisti di “Ora o mai più” c’è Antonella Bucci, cantante che negli anni novanta ha ottenuto un importante successo dopo aver preso parte al Festival di Sanremo due anni prima. Antonella si è ritirata dal mondo della musica ormai da tempo, per dedicarsi alla sua famiglia, creata con il marito Mauro Mengali. I due insieme hanno avuto un figlio, Milo, che oggi ha diciannove anni e che Antonella si è prodigata per crescere nonostante una carriera già avviata nel mondo della musica, alla quale ha detto addio per dedicarsi appunto ai suoi cari. Come raccontato da Antonella Bucci, Mauro le ha dato “amore e stabilità” e per questa ragione con lui ha deciso di allargare la famiglia e di mettere al mondo un figlio.

Antonella Bucci ha spiegato: “Io sono rimasta sempre nel mondo della musica: insegno canto nell’accademia fondata con Mauro Mengali, il mio compagno, anche lui musicista del gruppo gli Oro. E ho cresciuto nostro figlio Milo che ora ha diciannove anni”. La famiglia, felicissima insieme, vive nel Parco d’Abruzzo, in uno scenario splendido immersa nella natura: un ambiente che rende felici i due che non cambierebbero per nulla al mondo la loro tranquillità con altro.

Mauro Mengali, chi è il marito di Antonella Bucci: i due lavorano insieme

Mauro Mengali e Antonella Bucci, nonostante non siano più attivissimi sul panorama musicale televisivo, continuano a lavorare nel mondo della musica. I due, infatti, gestiscono insieme un’accademia di canto. Anche il marito di Antonella Bucci, come lei, è appassionato di musica: è stato infatti uno dei fondatori del gruppo degli Oro e attualmente continua a suonare con la band. La loro vita scorre così: insieme hanno una splendida famiglia, una casa in un posto che amano e si dedicano in serenità alla loro grande passione comune, la musica.