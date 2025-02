Mauro Mengali e Milo, compagno e figlio Antonella Bucci: “Lasciato la musica per loro”

Antonella Bucci, cantante classe 1971, da anni si è ritirata dalle scene per godersi la sua bella famiglia e la vita con suo marito e il figlio in natura. L’artista, infatti, si è allontanata volontariamente dal mondo dello spettacolo perché non era più a suo agio con quelle dinamiche tipiche del mondo dello spettacolo. Nel suo privato, Antonella vive ora felice con il marito Mauro Mengali e il figlio Milo, che hanno totalmente cambiato la sua vita, colorando il suo mondo come la musica non riusciva più a fare. Antonella ha conosciuto il marito Mauro Mengali perché lui era musicista nella band degli O.R.O., gruppo con il quale la stessa Bucci collaborava.

Proprio grazie alla musica, dunque, ha conosciuto suo marito e insieme hanno deciso di allargare la famiglia con la nascita di uno splendido figlio, Milo. Tutte le energie di Antonella Bucci sono ora indirizzate verso la famiglia e in particolare modo nei confronti di Mauro e Milo, che si gode quotidianamente da donna libera. Il marito di Antonella Bucci è a sua volta inserito nel mondo della musica: si tratta di un musicista e produttore discografico.

Mauro Mengali e Milo, compagno e figlio Antonella Bucci

Antonella Bucci e il marito Mauro Mengali stanno insieme da oltre vent’anni e hanno scelto insieme di allargare la famiglia con la nascita di Milo, che vive con loro in un contesto naturale splendido. La famiglia, infatti, abita nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, in uno scenario che Antonella non cambierebbe mai e per il quale ha lasciato anche il mondo della musica. Parlando di Mauro, Antonella Bucci ha spiegato che il loro è un rapporto unico e molto profondo. “Mi ha dato amore e stabilità” ha confessato diverso tempo fa.