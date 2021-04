MAURO MORANDI LASCIA ISOLA BUDELLI DOPO 32 ANNI/ “Mi sono rotto le palle di lottare”

Mauro Morandi, “guardiano” di Budelli, lascia l’isola dopo 32 anni. Il “Robinson Crusoe” italiano, com’è stato ribattezzato l’oggi 82enne ex professore di educazione fisica che decise di stabilirsi nell’arcipelago sardo della Maddalena, ha detto di essersi “rotto le palle” di combattere contro i tentativi di sfrattarlo da parte dell’ente Parco della Maddalena. Sul suo profilo Facebook, Mauro Morandi ha scritto: “È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete, ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un’altro posto tanto la Sardegna è tutta bella“.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Morandi ha aggiunto: “A fine settimana andrò nel centro abitato della Maddalena e firmerò il contratto d’affitto per l’appartamentino dove andrò a stare. E qui a Budelli inizieranno i lavori di ristrutturazione della casetta dove ho abitato per più di trent’anni. Una volta conclusi i lavori di rifacimento della casa potrebbero richiamarmi, ma non credo proprio che lo faranno. Mi sono offerto di continuare a fare il custode, con regolare assunzione. Mi hanno risposto che c’è una legge che vieta di assumere personale di età superiore agli 81 anni… Ma io non lo farei per i soldi, ho dichiarato che avrei svolto il mio lavoro gratuitamente. Non c’è stato nulla da fare“.

MAURO MORANDI LASCIA L’ISOLA DI BUDELLI DOPO 32 ANNI

Una storia incredibile quella tra Mauro Morandi e Budelli, arrivato sull’isola nel 1989. Insieme ad alcuni amici e alla compagna dell’epoca, Morandi acquistò un catamarano con l’obiettivo di andare in Polinesia. Il gruppo passò allora dall’insieme di isole sarde di cui fa parte anche Budelli “perché tutti dicevano che c’era molto traffico di turisti e noi intendevamo lavorare con loro e sfruttare il buon momento“, ha raccontato Morandi in un’intervista a Lifegate lo scorso dicembre. Fu in quelle circostanze che Morandi venne a sapere che il guardiano stava lasciando l’isola: così decise di prenderne il posto e di abbandonare il viaggio. In seguito, come riporta Il Post, commentò: “Questa spiaggia è al 90 per cento di carbonato di calcio, quasi uguale alle spiagge delle isole coralline, la cui percentuale è 100 per 100. Sono nell’unico luogo nel Mediterraneo praticamente identico alla Polinesia, dove ero diretto“.

La funzione di Budelli in questi anni è stata quella di proteggere l’isola dagli intrusi e di controllare che non si sviluppassero degli incendi. Ora, però, mentre questa storia d’amore volge al termine, un’altra sembra almeno poter rendere meno amaro l’addio di Morandi, che al Corriere della Sera ha confidato: “Se sono felice di andarmene da qui? No, non lo sono. Mi consola una cosa, però: mi sono innamorato di C. e ho trascorso gli ultimi anni parlandole al telefono. Forse dopo quest’ultimo duro colpo cominceremo la nostra vita insieme“.



