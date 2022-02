MAURO PAGANI A SANREMO 2022/ Chi è il musicista contrario ai talent show

Sul palco di Sanremo 2022 spazio anche a Mauro Pagani, noto polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano. Il musicista ha accompagnato Giovanni Truppi insieme a Vinicio Capossela nella cover di Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André. Qualche tempo fa, Pagani si schierò apertamente contro i talent show.

Durissime le sue dichiarazioni: “Sono convinto che in giro ci sia molto più talento di quanto emerge. È un problema di tv, case discografiche ormai inesistenti e le radio che trasmettono sempre la stessa roba. Dall’altro lato, si è diffusa l’idea che fare il cantante possa far svoltare la vita. Dei sessantamila che vanno ai provini di X Factor, almeno 58mila sperano di fare il colpo. I talent show sono macchine per costruire interpreti e quindi non hanno nulla a che fare con la creatività. Spettacoli che sfornano per la tv carne ad alta avariabilità. Negli ultimi cinque anni, sono venuti fuori 7-8 ragazzi. In compenso, ogni talent ha sfornato una decina di finalisti all’anno”.

MAURO PAGANI A SANREMO 2022: CHI È IL MUSICISTA

Mauro Pagani sarà questa sera sul palco dell’Ariston per la serata cover del Festival di Sanremo 2022. Si esibirà insieme a Giovanni Truppi e a Vicinio Capossela, nel brano “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André. Mauro Pagani non ha bisogno di presentazione alcuna: polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano, ha fatto parte della mitica PFM, la Premiata Forneria Marconi, suonando il flauto, per poi collaborare con moltissimi autori italiani, fra cui proprio Fabrizio De Andrè, ma anche Gianna Nannini, Zucchero, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, ma anche Ligabue, Manuel Agnelli, Massimo Ranieri e Francesco Guccini.

Non molti sanno che Mauro Pagani è anche l’autore di colonne sonore, e la sua musica trova ispirazione dal rock, dal blues, dai suoni arabi e mediorientali, ma anche balcanici, per un mix sublime di note che gli ha permesso di ottenere ben tre Targhe e un Premio Tenco, l’artista maggiormente premiato dal prestigioso Club Tenco. Per Mauro Pagani si tratta di un ritorno al Festival di Sanremo nelle vesti di cantante dopo l’esibizione del 1988 con il gruppo rock demenziale Figli di Bubba.

MAURO PAGANI A SANREMO 2022, LE ACCUSE DOPO LA VITTORIA DI MAHMOOD: “FACCIO QUESTO LAVORO DA 53 ANNI…”

Nel 2000 fece parte invece della Commissione Artistica del Festival, mentre nel 2013 e nel 2014 ne è il direttore artistico. Infine, nel 2019, fu il presidente della giuria d’onore , quella che venne “presa di mira” dopo la vittoria di Mahmood. Tre anni fa sembrava scontato il successo di Ultimo ma alla fine, all’ultima serata, vinse proprio Mahmood con la sua “Soldi”, dietro non poche polemiche. “Il mio stato d’animo? Stupefatto – aveva raccontato Mauro Pagani dopo Sanremo ai microfoni di Rolling Stones – per carità le polemiche a Sanremo ci sono sempre e perdere fa male a tutti, ma un tale livello di disinformazione mi pare offensivo”.

Quindi aveva aggiunto: “Faccio questo mestiere da 53 anni: ho smesso di contare i miei concerti dopo i duemila ed erano ancora gli anni ’80 e ho partecipato come musicista, produttore o ospite a più di 150 dischi. Forse qualche competenza ce l’ho. Anche i miei colleghi della giuria possono tutti vantare esperienze nel campo della musica, della radio o della televisione, del cinema o del giornalismo. Hanno deciso tutto loro e adesso, sorprendentemente, si lamentano”.



