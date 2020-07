Mauro Pamiro, archiviazione per suicidio?/ “Genitori hanno contattato legale Tizzoni”

Il giallo relativo alla morte di Mauro Pamiro è destinato all’archiviazione come suicidio secondo il procuratore di Cremona, Roberto Pellicano. Invece per la famiglia del professore 41enne, trovato senza vita in un cantiere a 200 metri dalla sua casa di Crema, si nasconde qualcosa di più drammatico in questa vicenda. Per questo hanno deciso di affidarsi ad un legale di peso, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Lo rivela il Quotidiano Nazionale, spiegando che i signori Marisa Belloni e Franco Pamiro, genitori del professore musicista, avrebbero preso contatti col celebre penalista milanese, che ha acquisito notorietà per aver tutelato gli interessi della famiglia di Chiara Poggi nell’ultimo processo, quello che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, il fidanzato della giovane di Garlasco uccisa nel 2007. «Personalmente non avrei alcun problema a collaborare, qualora mi venga chiesto», ha dichiarato il legale che quindi si dice disponibile a rappresentare la famiglia di Mauro Pamiro per capire cos’è successo al 41enne.

IL GIALLO DELLA MORTE DEL PROF MAURO PAMIRO

Ma l’avvocato Gian Luigi Tizzoni ha precisato di non aver ancora cominciato ad esaminare la vicenda. Eppure, spiega che l’uscita del procuratore di Cremona, Roberto Pellicano, lo ha sorpreso. «Mi fa pensare che abbia in mano molti elementi che gli abbiano permesso di rilasciare quelle dichiarazioni». Debora Stella, moglie di Mauro Pamiro, sembra essere uscita dal mirino degli inquirenti, infatti la sua posizione sarebbe vicina all’archiviazione. Ma ci sono tanti aspetti da chiarire di questa vicenda. Il professore è uscito di casa intorno a mezzanotte, alzandosi dal letto e senza indossare scarpe, né portando con sé soldi e cellulare. E allora ci si chiede come abbia fatto a salire in cima all’impalcatura a piedi nudi, visto che non ci sono scale, senza dimenticare che la stessa impalcatura è dotata di protezione anticaduta. «È stato sufficiente uno screzio per far decidere al professore musicista, appassionato della vita, della sua professione e della sua musica, di prendere una decisione tanto tragica?», ricorda QN in merito alla moglie.



