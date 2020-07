Mauro Pamiro, suicidio?/ Padre “corpo al cantiere portato dopo la morte”, su Debora…

La trasmissione La Vita in Diretta Estate continua a porre l’attenzione sul giallo di Crema relativo alla morte del prof 44enne Mauro Pamiro, trovato senza vita ai piedi di un cantiere lo scorso 29 giugno. E’ trascorso quasi un mese dal ritrovamento choc ma i dubbi attorno al caso restano molteplici. A fornire, forse, dettagli importanti potrebbero essere i filmati della telecamera esterna alla casa in cui Mauro viveva con la moglie Debora. E’ possibile che le stesse telecamere possano aver ripreso proprio Mauro mentre percorreva una piccola stradina che potrebbe averlo portato proprio al cantiere, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione. Adesso quei filmati sono stati sequestrati e sarebbero in mano della procura. Mauro si è davvero tolto la vita? Il padre Franco Pamiro non ha mai smesso di farsi domande ma al momento non avrebbe ancora trovato le giuste risposte. “No, purtroppo no perchè interrogando e avendo colloqui con persone che pensavo potessero darmi delle risposte ho avuto altre domande”, ha spiegato l’uomo in collegamento con la trasmissione dell’ammiraglia Rai.

MAURO PAMIRO, TUTTI I DUBBI DEL PADRE

Interessante, a tal proposito, la testimonianza di una vicina di casa di Mauro Pamiro che al padre avrebbe riferito di aver sentito intorno alle 2 di notte un’auto ripartire proprio la notte della sparizione del professore. “Siccome casa di mauro è la penultima di una via cieca, l’auto che parte deve arrivare”, ha spiegato l’uomo. La vicina avrebbe detto di aver pensato che Mauro e Debora fossero andati in vacanza ma poi ha visto il giorno dopo le macchine parcheggiate. Il padre di Mauro ha poi ammesso di non avere alcuna certezza su quello che potrebbe essere accaduto al figlio ed ha rivelato che lo stesso giorno in cui è stato ascoltato dagli inquirenti ai quali ha fornito la documentazione medica che attesta la malattia di cui soffriva il figlio, il procuratore avrebbe smentito l’esistenza di un giallo a Crema e parlato di possibile suicidio. Il padre di Mauro ha però una tesi ben precisa: “Il corpo lì è stato portato, ho sempre pensato che il corpo è stato portato quando lui era già morto, anche alla luce della posizione in cui è stato trovato e che non si spiega cadendo dall’impalcatura del cantiere”. Il cadavere, a suo dire, sarebbe stato ritrovato in posizione innaturale. Cosa pensa invece della moglie Debora? “Quanto mi ha raccontato non so se è la stessa versione che ha dato agli inquirenti”, ha replicato. Le sue parole, infatti, non lo avrebbero pienamente convinto.



