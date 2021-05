Mauro Pelaschier/ Commendatore del mare per la tutela degli ecosistemi marini

Mauro Pelaschier tra i Nuovi Eroi del programma che racconta le storie di uomini straordinari premiati dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica. Tra i protagonisti della puntata di mercoledì 19 maggio 2021 c’è anche il famosissimo timoniere oramai divenuto a tutti gli effetti commendatore del mare. Un titolo prestigiosissimo che Pelaschier ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la seguente motivazione: “autorevole contributo nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli ecosistemi marini”. Il timoniere di Azzurra 1983 e skipper di Azzurra 1987 all’America’s Cup, Pelaschier è una icona della vela italiana. Conosciuto per essere lo storico timoniere di Azzurra, la prima barca che ha permesso agli italiani di appassionarsi alla Coppa American nel 1983, oggi è ambassador di One Ocean Foundation, la fondazione dello Yacht Club Costa Smeralda per la salvaguardia dei mari. Oggi all’età di 70 anni si impegna con conferenze e progetti con obiettivi per la salvaguardia dei mari, delle spiaggi e e dell’ecosistema marino.

Mauro Pelaschier su Luna Rossa: “l’ho vista competitiva contro gli inglesi”

L’icona della vela italiana Mauro Pelaschier intervistato da oasport.it ha commentato la recente esperienza di Luna Rossa durante le semifinali della Prada Cup 2021: “l’ho vista competitiva contro gli inglesi. Un po’ meno con vento sostenuto, ma comunque sempre competitiva. Sono state piccole scelte strategiche a dare esito negativo. Adesso deve assolutamente battere gli americani, che con vento forte erano molto competitivi.

Io ho visto che nelle partenze Luna Rossa è sempre partita davanti. La gestione della regata non è stata precisa, ma ci avranno lavorato e li vedo competitivi. La semifinale con American Magic dipenderà dalla prestazione e dal vento. Se c’è vento forte i margini di errore sono più elevati e tutto diventa molto più aperto. La cosa bella è che le barche sono così vicine che può succedere di tutto”.

