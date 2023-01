Mauro Pica, chi è/ Figlio di Claudio Villa e Miranda Bonansea

Mauro Pica, chi è il primogenito di Claudio Villa

Mauro Pica sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio, di Oggi è un altro giorno per ricordare il padre Claudio Villa, scomparso il 7 febbraio 1987. Mauro Pica è il primo figlio del Reuccio, nato nel 1953 dal matrimonio con l’attrice Miranda Bonansea, sposata da Villa nel 1952 (il matrimonio finì dieci anni dopo).

Miranda Bonansea, nata a Mondovì nel 1926 ma crescita a Roma, è stata la più celebre attrice bambina degli anni ’30 in Italia. È nota anche per essere stata la voce italiana di June Allyson, Shirley Temple, Marilyn Monroe e Judy Garland. Intervista da Italian Fishing TV, Mauro Pica ha ricordato il padre: “Quando ero piccolo stava sempre in giro, ma quando poteva stava insieme a me. Quando c’erano le vacanze andavo con lui, mi ha dato la possibilità di girare mezzo mondo”.

I figli di Claudio Villa

A differenza di Claudio Villa, il figlio Mauro Pica non è portato per il canto: “Abbiamo stato una generazione. Sono veramente stonato come una campana, ha preso tutto mio padre. Mio figlio che si chiama Claudio, che non ha conosciuto il nonno perché è nato un anno dopo la sua scomparsa, è molto bravo. Ha studiata pianoforte, è molto intonato. Gli piace cantare”. Mauro Pica non è l’unico figlio di Claudio Villa. Negli anni Sessanta, il cantante ebbe una relazione con la cantante romana Noemi Garofalo, dalla quale nacquero Claudio (1962) e Manuela (1966), riconosciuti figli naturali del cantante dalla Corte di Cassazione di Roma nel 2004. Il 18 luglio 1975, a 49 anni, Claudio Villa sposò in Campidoglio la diciassettenne Patrizia Baldi, dalla quale ebbe le figlie Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981).

