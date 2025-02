Mauro Repetto, chi è e cosa fa oggi l’ex componente degli 883

Nel suo ricco parterre di ospiti della puntata di oggi de La volta buona, giovedì 6 gennaio 2024, Caterina Balivo ha intervistato anche Mauro Repetto, ex leader e componente degli 883. Chi è Mauro Repetto? Noto e famoso soprattutto come componente degli 883 insieme all’amico Max Pezzali, Repetto è nato a Genova nel 1968 ed ha dunque 56 anni. Sin da giovanissimo si trasferisce a Pavia dove conosce tra i banchi di scuola il cantante e cantautore Max Pezzali. Nella sua famiglia fanno parte il padre Elio, la madre Margherita e la sorella Veronica.

Altri cenni biografici sulla carriera di Repetto riguardano principalmente la band 883, e nel Liceo Scientifico Copernico che Max e Mauro si incontrano e diventano amici iniziando a scrivere le prime canzoni. L’esordio arriva nel 1989 quando partecipano alla trasmissione di Jovanotti ‘1,2,3 Jovanotti’ e poi a Castrocaro. Il successo straordinario e la popolarità, però, arrivano con Hanno ucciso l’uomo ragno. Sulla vita privata di Mauro Repetto, invece, si sa poco o nulla non è chiaro se abbia una moglie o una compagna ne se sia mai stato sposato.

Mauro Repetto cosa fa oggi dopo l’addio agli 883: “Volevo realizzare dei sogni”

L’addio di Mauro Repetto agli 883 avviene nel 1994 e l’ultima apparizione risale alla trasmissione Roxy Bar di Red Ronnie. Mauro Repetto cosa fa oggi dopo l’addio agli 883? Dopo aver lasciato la band, prova a cercare fortuna negli Stati Uniti pare, come lui più volte ha rivelato, per inseguire una modella di cui si era invaghito. Con la modella la situazione non si è evoluta nel migliore dei modi ma nel frattempo Repetto a iniziato a lavorare lì. In seguito si è trasferito in Europa per lavorare a Disneyland Paris, oggi è un Event executive per Walt Disney company prende sui suoi prossimi progetti ha aggiunto che non è esclusa una reunion con Max Pezzali anche se lui ha tanti altri progetti da realizzare.