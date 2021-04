Mauro Repetto, ex 883/ Max Pezzali: “lui è un genio di quelli con la g maiuscola!”

Mauro Repetto è uno dei componenti degli 883, il duo musicale di grandissimo successo degli anni ’90. Il ballerino del celebre duo con Max Pezzali è pronto a tornare più forte di prima come ha rivelato proprio la voce degli 883 che dalle pagine di Fanpage.it ha raccontato: “sicuramente faremo qualcosa quando ci sarà consentito farlo”. Proprio così gli 883 sono pronti a tornare; in realtà il loro ritorno era attesissimo con due concerti – evento allo stadio San Siro di Milano la scorsa estate, ma causa pandemia da Coronavirus è stato tutto posticipato a data da destinarsi. Repetto è stato uno degli artisti più amati degli anni ’90 grazie al successo del duo degli 883 che ha segnato un’epoca. L’artista è stato importantissimo nella creazione della band, ma anche dei brani diventati un cult per milioni di teenager e non solo.

Sul palco per tutti è “quello che balla”, visto che il ruolo principale era ricoperto da Max Pezzali, la voce ed anima della band. In realtà a difenderlo ci ha pensato sempre l’amico Max che parlando proprio di Mauro ha sottolineato quanto fosse importante e determinante la sua presenza: “lui era quello che ballava solo perché non aveva un ruolo sul palco, si è ricavato quel ruolo, in realtà lui aveva un enorme peso nella composizione, per dire, e non va dimenticato che si tratta di uno laureato in Lettere Moderne con indirizzo cinematografico. È un genio pazzo”.

Mauro Repetto e Max Pezzali: la coppia simbolo degli anni ’90 torna insieme

A distanza di anni dal grandissimo successo degli 883 e dallo scioglimento del duo, Mauro Repetto oggi lavora come dirigente a Disneyland, ma è pronto a tornare sul palco con il caro amico Max Pezzali. Il loro ritorno è una certezza come ha raccontato Max Pezzali: “già ci sentivamo da mesi prima del lockdown, perché c’era San Siro da fare, eravamo pronti, eravamo pronti a fare tutto, Mauro che si è esercitato con la chitarra etc e invece niente”.

A distanza di più di 20 anni da canzoni cult come “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Non me la menare”, la coppia simbolo degli anni ’90 è pronta a tornare con un nuovo importante progetto: “sicuramente faremo qualcosa quando ci sarà consentito farlo, intanto per quando ripartiremo Mauro mi ha mandato materiale suo e speriamo di poter fare qualcosa insieme, anche perché lui è davvero un genio di quelli con la g maiuscola. È uno di quelli che possono passare per pazzi se presi da una certa angolazione, ma se ti sposti di due gradi ne capisci il genio, quindi spero di poterlo testimoniare con cose sue al più presto”.

