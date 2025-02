Simpatico siparietto oggi a La Volta Buona con protagonisti Mauro Repetto e Miriana Trevisan; l’ex volto degli 883 arriva nel salotto di Rai Uno per un’intervista dedicata alla carriera, partendo dai fasti degli anni ottanta e novanta fino alla reunion recente con Max Pezzali. Il momento più simpatico si è però realizzato verso il finale con l’arrivo a sorpresa dell’ex protagonista di Non è la Rai. Una sorpresa propiziata da un suo particolare racconto giovanile di quando appunto la showgirl primeggiava nel programma di Gianni Boncompagni. “Io sono grande fan di tutte le ballerine di tutte le epoche; quelle di Non è la Rai erano stupende. Miriana Trevisan forse era la migliore; me ne ricordo due in particolare, la Trevisan e Francesca Pettinelli. Miriana Trevisan era fuori portata, era troppo ‘primo posto’…”.

Improvvisamente Caterina Balivo spiazza Mauro Repetto e lo invita a bendarsi; è proprio qui che, creando simpaticamente un’atmosfera romantica, si realizza la sorpresa. Una sorta di ‘carrambata’ per l’ex volto degli 883 che si ritrova davanti proprio Miriana Trevisan. “Non sapevo di essere inarrivabile, però effettivamente papà mi faceva uscire pochissimo, voleva che alle 20.00 fossi già a casa”. Queste le parole dell’ex protagonista di Non è la Rai che però ammette di non ricordare se ai tempi avesse oppure no il cuore impegnato da un fidanzato.

Quasi senza parole Mauro Repetto alla vista di Miriana Trevisan che, oltre agli apprezzamenti, prima di oggi a La Volta Buona non aveva mai avuto modo di conoscere la sua ‘pupilla’ di Non è la Rai. “Posso provarci trent’anni dopo?”, scherza così l’ex volto degli 883 che poi si cimenta in una sorta di serenata sulle note di ‘Come mai’. “Ma non sei sposato?”, chiede simpaticamente Caterina Balivo e ovviamente Mauro Repetto regge il gioco: “Certo, non sono single però…”. Irriverente anche la conduttrice che chiosa con ironia: “Dai la Francia tanto è lontana!”.