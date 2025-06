Mauro Repetto, ospite oggi a La Volta Buona, ha rivelato un singolare aneddoto riguardo il suo rapporto con la mamma.

Icona degli anni novanta grazie al successo prorompente con gli 883, Mauro Repetto è iscritto di diritto all’albo dei volti più rappresentativi della musica italiana come veicolo di tendenze intramontabili. Eppure, per inseguire il sogno americano, ad un certo punto decise di prendere strade diverse da quelle della band. Prima di entrare nel merito di quella scelta, l’artista – ospite oggi a La Volta Buona – ha prima raccontato un singolare aneddoto riguardante la mamma.

E’ stata Caterina Balivo a porre l’attenzione su un simpatico aneddoto riguardante Mauro Repetto e quest’ultimo, senza particolari indugi, non si è tirato indietro nel dare spiegazioni. “Perchè mia mamma mi dà ancora la paghetta? Non è proprio così, in questo modo mi incoraggia; proprio come faceva ai tempi del liceo”. L’ex volto degli 883 ha poi ulteriormente spiegato, sottolineando il senso simbolico del gesto della mamma: “E’ come una cosa per fermare il tempo, una fotografia…”.

Mauro Repetto a La Volta Buona: “Reunion con gli 883? In birreria sicuramente!”

Sempre nel corso della sua intervista a La Volta Buona, Mauro Repetto non poteva che essere incalzato nuovamente sul sogno americano che lo portò lontano dalle vette del successo al fianco degli 883. “Se Max Pezzali mi considerò un disertore? Forse papà sì, così come anche Max; io chiedo scusa ad entrambi se hanno pensato a questo, il mio intento non era far passare questo”. Se potesse tornare indietro, l’artista non cambierebbe nulla della sua scelta: “Mai pentito di aver dato seguito al mio american dream. Una reunion? In birreria la fermo sicuramente…”.